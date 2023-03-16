Pep Guardiola'nın Napoli iddiası, Luciano Spalletti'yi kızdırdı: "Bu bizi devirmek için bir oyun!"

Luciano Spalletti, Pep Guardiola'nın Napoli'yi övmesinin olası bir Şampiyonlar Ligi hesaplaşması için bir hile olduğuna inanıyor.

Napoli, Frankfurt'u yenerek ŞL'de çeyrek finale yükseldi

Guardiola, City'nin Leipzig zaferinin ardından Napoli'yi övdü

Bu durum Spalletti'nin hoşuna pek gitmedi

NE OLDU? Napoli, Eintracht Frankfurt'u toplamda 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibi aynı zamanda Serie A'da en yakın takipçisine 18 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City menajeri Pep Guardiola, RB Leipzig'i 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Avrupa'nın en iyi takımı Napoli" dedi. Ancak bu sözler Spalletti'yi sevindirmedi.

NE SÖYLENDİ? Napoli'nin Eintracht Frankfurt'u Şampiyonlar Ligi'nin dışına ittiği maçın ardından konuşan Spalletti, Guardiola'nın sözleri hakkında Amazon Prime'a şunları söyledi: "Bu açıklamadan gurur duymuyorum, bir şey hissetmiyorum. Üzerimizde baskı kurmak için oyun oynuyor. Bu oyunu biliyorum. Napoli'yi Manchester City'nin önüne nasıl koyabiliriz? Biz 9 milyon euro harcarken onlar 900 milyon euro harcayabiliyorsa bunun bir sebebi olmalı."

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NAPOLI & MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Spalletti'nin öğrencileri, 19 Mart'ta Serie A'da Torino'ya karşı oynayacaklar. Manchester City ise 18 Mart'ta FA Cup'ta Burnley maçına çıkacak.