Pep Guardiola'nın Napoli iddiası, Luciano Spalletti'yi kızdırdı: "Bu bizi devirmek için bir oyun!"

- Napoli, Frankfurt'u yenerek ŞL'de çeyrek finale yükseldi
- Guardiola, City'nin Leipzig zaferinin ardından Napoli'yi övdü
- Bu durum Spalletti'nin hoşuna pek gitmedi
NE OLDU? Napoli, Eintracht Frankfurt'u toplamda 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibi aynı zamanda Serie A'da en yakın takipçisine 18 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City menajeri Pep Guardiola, RB Leipzig'i 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Avrupa'nın en iyi takımı Napoli" dedi. Ancak bu sözler Spalletti'yi sevindirmedi.
🚨 OKUMALISINIZ: REAL MADRID, SANTIAGO BERNABEU'DA LIVERPOOL MARŞI ÇALDI
🚨 OKUMALISINIZ: XAVI, İLKAY GÜNDOĞAN FORMÜLÜNÜ HAZIRLADI
NE SÖYLENDİ? Napoli'nin Eintracht Frankfurt'u Şampiyonlar Ligi'nin dışına ittiği maçın ardından konuşan Spalletti, Guardiola'nın sözleri hakkında Amazon Prime'a şunları söyledi: "Bu açıklamadan gurur duymuyorum, bir şey hissetmiyorum. Üzerimizde baskı kurmak için oyun oynuyor. Bu oyunu biliyorum. Napoli'yi Manchester City'nin önüne nasıl koyabiliriz? Biz 9 milyon euro harcarken onlar 900 milyon euro harcayabiliyorsa bunun bir sebebi olmalı."
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
NAPOLI & MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Spalletti'nin öğrencileri, 19 Mart'ta Serie A'da Torino'ya karşı oynayacaklar. Manchester City ise 18 Mart'ta FA Cup'ta Burnley maçına çıkacak.