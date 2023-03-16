Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda biten İlkay Gündoğan bir sonraki sezon Barcelona forması giyebilir.

İlkay Gündoğan kulübüyle henüz sözleşme uzatmadı

Xavi, orta sahayı transfer etmeyi aklına koydu

Üç yıllık bir sözleşme teklif edilecek

NE OLDU? 2016/17 sezonundan bu yana Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. AS'ın haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü, İlkay Gündoğan ile çoktan temasa geçti.

NELER OLACAK? AS'ın haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Xavi yaz ayında takımına dahil etmek istediği İlkay Gündoğan ile görüştü. 32 yaşındaki orta saha da Barcelona'ya katılmak isterken İlkay'a üç yıllık bir sözleşme teklif edilecek.

SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i eleyen İlkay Gündoğan ve arkadaşları, 19 Mart'ta West Ham United'a karşı Premier Lig sahnesine dönecekler.