- İlkay Gündoğan kulübüyle henüz sözleşme uzatmadı
- Xavi, orta sahayı transfer etmeyi aklına koydu
- Üç yıllık bir sözleşme teklif edilecek
NE OLDU? 2016/17 sezonundan bu yana Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. AS'ın haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü, İlkay Gündoğan ile çoktan temasa geçti.
NELER OLACAK? AS'ın haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Xavi yaz ayında takımına dahil etmek istediği İlkay Gündoğan ile görüştü. 32 yaşındaki orta saha da Barcelona'ya katılmak isterken İlkay'a üç yıllık bir sözleşme teklif edilecek.
SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i eleyen İlkay Gündoğan ve arkadaşları, 19 Mart'ta West Ham United'a karşı Premier Lig sahnesine dönecekler.