Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılma kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı!

Pep Guardiola'nın biyografi yazarı Marti Perarnau, İspanyol teknik direktörün Manchester City'den olası ayrılık gerekçelerini açıkladı.

Pep Guardiola'nın biyografi yazarı Marti Perarnau, Manchester City teknik direktörünün neden kulüpten ayrılabileceğini ve Etihad'daki görev süresi boyunca nasıl değiştiğini açıkladı.

Perarnau, Guardiola'nın City'den ayrılmasının başlıca nedenlerinin yorgunluk ve ailevi sebepler olabileceğini belirtirken, "Pep, mükemmel bir kulüpte çalışıyor; oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var ve oyuncuların tekrar kazanma arzusu yüksek" dedi. Ancak dokuz yıllık görev süresinin ardından yorgunluk veya ailesinin Manchester'da uzun süre kalmayı istememesi gibi etkenler, ayrılık kararında rol oynayabilir.

Guardiola'nın City'deki yılları boyunca nasıl değiştiğine dair de yorumda bulunan Perarnau, İspanyol teknik direktörün artık daha rahat bir yaklaşıma sahip olduğunu ve özellikle Kevin De Bruyne gibi, bazı oyuncuları gereğinden fazla zorlamaktan kaçındığını belirtti.

Yıllar onu değiştirdi

Perarnau Guardiola'nın, oyuncularının bazılarına daha rahat ve arkadaşça bir yaklaşımı tercih ettiğini fark ettiğini ve bu deneyimlerin onu daha dengeli bir teknik direktör haline getirdiğini söyledi.

Guardiola, geçtiğimiz sezon Manchester City'yi üst üste dördüncü Premier Lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra "Kalmak yerine ayrılmaya daha yakınım" açıklaması yapmıştı. Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik direktörün, City ile olan geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak eğer ayrılırsa, kazandığı altı Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi ve diğer birçok kupa ile kulüpten bir efsane olarak ayrılacak.

Guardiola'nın Manchester City'deki geleceği netleşmese de, bu sezon da Premier Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde iddialı olacak.