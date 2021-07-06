Agüero’nun ayrılığının ardından adı Kane ve Haaland’la anılan Manchester City, forvet transferi yapamayabilir.

Pep Guardiola, Manchester City’nin forvet transferi yapmamasının daha muhtemel olduğunu söyledi.

Manchester City’nin efsanevi golcüsü Sergio Agüero, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz bir şekilde Barcelona’ya transfer olmuştu.

Bunun ardından Manchester City’nin de Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland ile Tottenham forması giyen Harry Kane ikilisinden birini kadrosuna katmak istediği ifade ediliyordu. Son günlerde de City’nin Kane için 100 milyon pound’u gözden çıkardığı konuşulurken, Guardiola ise henüz netleşen bir durum olmadığının altını çizdi.

Neler söylendi?

TV3’e konuşan Pep Guardiola, Manchester City’nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu:

“Bu fiyatlara bir forvet transferi yapamayız, bu mümkün değil.”

“Tüm kulüpler maddi açıdan zor bir dönemden geçiyor, biz de bu konuda bir istisna değiliz. Elimizde Gabriel Jesus ve Ferran Torres gibi bu pozisyonda harika işler yapabilecek oyuncularımız var. Akademiden gelen genç yetenekli isimlere de sahibiz, ayrıca geride bıraktığımız sezon çoğunlukla sahte dokuz rolüyle oynamıştık.”

“Neler olacağını şu anda bilmiyorum. Belki bir santrfor transferi yaparız, belki de yapamayız. Ancak mevcut şartlarda golcü takviyesi yapamama ihtimalimizin daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim.”

Manchester City’yi transfer döneminde neler bekliyor?

Manchester City, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig ve Lig Kupası’nda mutlu sona ulaşmış, Şampiyonlar Ligi’nde ise finalde Chelsea’ye mağlup olmuştu.

Guardiola’nın da makul anlaşmalar karşılığında kadrosundaki alternatifleri arttırmak istediği biliniyor. Manchester City’nin Barcelonalı Sergi Roberto’yu da bu nedenden ötürü istediği iddia edilmişti.

Guardiola ise bu konuda detay vermekten kaçındı:” Bu tip sorularınızı cevaplandırmayacağım.

“Sergi şu anda Barcelona’nın oyuncusu. Barcelona’da forma giyen her oyuncu kalitelidir ama şu anda Sergi, Barcelona’da forma giyiyor ve benim de bir Katalan televizyonunda bu soruya cevap vermem uygun olmaz.”

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