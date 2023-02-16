İspanyol hoca, 'korkunç' taktiklerinin Arsenal maçının ilk yarısında takımının acı çekmesine neden olduğunu itiraf etti.

NE OLDU? Son şampiyon, Arsenal'i 3-1 yenerek maç fazlasıyla Premier Lig tablosunun zirvesine geri döndü. Kevin De Bruyne, Takehiro Tomiyasu'nun korkunç hatasının ardından perdeyi açtı. Daha sonra Bukayo Saka penaltıdan skoru eşitledi. Ancak ikinci yarıda Guardiola bir şeyleri değiştirdi ve City, Jack Grealish ile Erling Haaland'ın son 20 dakikadaki golleriyle kritik maçı kazandı. Guardiola, Bernardo Silva'yı başlangıçtan itibaren doğal olmayan bir şekilde sol bek pozisyonunda görevlendirdi ve bunun sonucunda Arsenal sağ kanattan oldukça keyif aldı. Ancak Portekizli yıldız ikinci yarıda kanat değiştirdi ve hücum bölgesine geçti.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, ilk yarıda onu neyin hayal kırıklığına uğrattığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Taktiklerim. Çünkü yeni bir şey denedim ve korkunçtu. İkinci yarıda daha çok 'biz' gibiydik. İlk yarıda oyunu kontrol etmek için çok mücadele ettik ve acı çektik. Arsenal ilk devrede daha iyiydi ama ikinci kendimize geldik."

DAHA BÜYÜK RESİM: City, bu galibiyetle birlikte bir maçı eksik olan Arsenal'i averaj farkıyla geçip lider oldu. Guardiola, Emirates Stadyumu'ndaki galibiyetinin önemini de sözlerine ekledi: "Bir maçları eksik, bu yüzden ligin zirvesinde olduklarını düşünüyorum. Ancak fark neredeyse kapandı. Maçı kazandık ve oradayız."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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MANCHESTER CITY & ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? City, cumartesi günü Premier Lig'de Nottingham Forest'a karşı deplasmanda mücadele edecek. Arsenal ise aynı gün Aston Villa'ya konuk olacak.