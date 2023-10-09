Pep Guardiola kariyeri boyunca gördüğü en iyi oyuncuyu açıkladı

Manchester City’nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola, İtalya’da Pep Guardiola ile Yetenek Üzerine Diyaloglar adlı bir etkinliğe katıldı. Futbolculuk yıllarında İtalya’da geçirdiği günlere ve teknik direktörlük macerasına değinen Guardiola, şu ana dek çalıştığı en iyi futbolcunun kariyerini Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi olduğunu ifade etti.

“Futbol oynamaya başladığımda Serie A en güçlü ligdi, Sacchi'nin Milan’ı ve Juventus çok üst düzey takımlardı.

37 yaşında Barcelona’nın B takımı ile teknik direktörlüğe başladım. Haftada bir maçım vardı, bu size süreçte yardımcı oluyor.

Basın toplantısı ve medya yoktu ve bu da işleri kolaylaştırdı. Bu durum hoşuma gitti.

17-18 yaşındaki oyunculara teknik direktörlük yapmakla yaşı daha büyük oyunculara antrenörlük yapmak arasında fazla fark yok. Temelde her ikisi de ve futbol seviyesi aynı. Ş

u ana kadar gördüğüm en iyi oyuncuysa Messi. Maradona da kendi zamanında çok güçlüydü ama Messi gerçekten de başka bir seviyede. Ceza sahası etrafında topu onla buluşturduğumuzda bir şekilde gol atmayı başarıyordu.

İtalya’da oynadığım dönemde Roberto Baggio ile aynı takımdaydık. Baggio ile yedi ameliyattan sonra tanıştım, neredeyse yürüyemiyordu ama inanılmaz bir kalitesi ve seviyesi vardı. Eğer bunca ameliyattan sonra böyle oynuyorsa, Fiorentina ve Juventus günlerini hayal etmeye cesaret bile edemeyeceğimi düşünmüştüm”