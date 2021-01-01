Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'a hayran: Unutamayacağım

İspanyol menajer, bu sezon sergilediği performansla göz dolduran tecrübeli orta sahanın, hafızasında hep yer edeceğini söyledi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ı övdü ve onu, bugüne kadar çalıştığı en zeki oyunculardan biri olarak nitelendirdi.

İlkay, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach filelerini havalandırarak bu sezon Manchester City formasıyla 15. golünü attı. City, bu galibiyetle birlikte Devler Ligi'nde çeyrek finale uzanırken, Pep Guardiola maç sonunda İlkay Gündoğan'ı övdü.

Pep Guardiola ne söyledi?

Mönchengladbach karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pep Guardiola, İlkay'ın Borussia Dortmund'da oynarken de golcülük hissine sahip olduğunu vurguladı ve şu sözleri söyledi:

"İnanılmaz derecede iyi bir adam. O, birlikte geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım bir oyuncu. Şimdiye kadar gördüğüm en zeki, en bilge oyunculardan biri.

Bu sezon, kaleye her yaklaştığında golü attı. Bu niteliğe sahip ama sadece bu değil. İlkay'ın ve tüm takımın performansından çok memnunum."

İlkay Gündoğan'ın 2020-21 sezonu nasıl geçiyor?

Tecrübeli orta saha, 2016 yılında kulübe katıldığından bu yana takımın başarısında önemli bir rol oynadı.

Ancak özellikle bu sezon, Pep Guardiola'nın onu bazı maçlarda 'sahte 9' pozisyonunda oynatması, bununla birlikte daha ileride görev vermesi, İlkay'ın performansını artırdı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 23 Premier Lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı. İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde ise takımına 3 golle yardımcı oldu.

City, dört farklı kulvarda yarışa devam ederken İlkay da Premier Lig'de yılın oyuncusu adayları arasında gösteriliyor. Hem de kuvvetli bir şekilde.

Manchester City'nin sıradaki rakipleri kimler?

Pep Guardiola'nın ekibi 3 Mart Cumartesi günü FA Cup çeyrek final mücadelesinde Everton'a konuk olacak. Manchester City, ardından 3 Nisan'da Premier Lig'de deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

İlkay Gündoğan, cumartesi günü ilk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet halinde olacak.

Daha fazlası için:

Chelsea Menajeri Tuchel'den Timo Werner yorumu: Ne işe yarıyor?

Manchester City, 15 yıllık rekoru egale etti

Joachim Löw, Erol Bulut'tan sonra Fenerbahçe'nin yeni hocası mı olacak?