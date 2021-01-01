Manchester City, 15 yıllık rekoru egale etti

Pep Guardiola'nın öğrencileri, son sekiz Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca bir gol yiyerek Ajax'ın 1996'da kırdığı rekoru tekrarladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Mönchengladbach'ı evinde de 2-0 deviren Manchester City, turnuvada çeyrek finale yükseldi.

İngiliz ekibi, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedi maçta gol yemeyen üçüncü takım oldu. Arsenal, 2006'da Devler Ligi'nde üst üste 10 maç, AC Milan ise 2005'te üst üste yedi maç kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Ne söylendi?

Mönchengladbach karşılaşmasının ardından BT Sport'a konuşan Kevin De Bruyne, takım savunmasının önemine değindi:

""Savunma ve takım olarak istikrarlı olmanız her zaman önemlidir. Açıkçası bu durum tüm takıma güven veriyor. Ederson ve savunmacılar için gerçekten çok güzel bir duygu."

Manchester City Menajeri Pep Guardiola da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sadece Porto'ya karşı bir gol yedik. Bu etkileyici. Takım için ileriye doğru inanılmaz bir adım.

Herkes çok koşuyor, sadece forvetler değil. Ama topla savunduğumuzu anlamak önemlidir. Top bizde değilken agresif olmalıyız. Şu anda tüm takımlar, sahip oldukları kalite, sizi cezalandırabilecek seviyede."

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sekiz maç oynadı ve yedisinde gol yemedi. Maviler, grup aşamasındaki ilk maç olan Porto karşılaşmasında gol yedikten kalesinde bu sezon başka gol görmedi.

Bu başarıyı yalnızca Ajax, 1996-96 sezonunda sekiz maçta bir gol yiyerek yakalamıştı. City, 25 yıl sonra aynı başarıyı gösterdi.

Pep Guardiola'nın ekibi ayrıca İngiltere Premier Lig'de de en az gol yiyen takım konumunda. City, Premier Lig'de 30 maçta 21 gol yedi.

John Stones, Ruben Dias ve Aymeric Laporte liderliğindeki takımın savunma hattı, tüm kulvarda yarışın devam etmesine öncülük ediyor. Premier Lig'de lider olan Manchester City, FA Cup'ta çeyrek finale yükselmiş durumda.

Carabao Cup'ta finale yükselen Pep Guardiola'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final biletini aldı ve dört koldan başarıyı hedefliyor.

Son aylarda 'yenilmez' olan Manchester City, son 25 maçın 24'ünü kazanmayı başardı.

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