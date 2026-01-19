Pep Guardiola hakkında Premier Lig'in gündemini sarsan iddia

İngiliz futbol kamuoyu, Pep Guardiola hakkında ortaya atılan sansasyonel bir iddia ile sarsıldı. Eski Sky Sports sunucusu Richard Keys, Manchester City’nin Manchester United’a deplasmanda 2-0 kaybettiği derbinin ardından yaptığı açıklamada, Guardiola’nın önümüzdeki günlerde kulüpten ayrılabileceğini öne sürdü.

Keys, İspanyol teknik adamın en geç yaz sonuna kadar Manchester City’de kalacağını savunurken, ayrılığın bu hafta bile gerçekleşebileceğini iddia etti. Bu çıkış, Guardiola’nın Aralık ayında yaptığı ve “burada mutluyum, kalmak istiyorum” sözleriyle taban tabana zıt bir tablo çizdi.

Richard Keys’ten dikkat çeken sözler

Keys, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bence kesin. Guardiola sezon sonunda ayrılacak. Ama bu hafta ayrılma ihtimalini de göz ardı etmeyin. Eğer bu hafta giderse, bunu ilk kez burada duyduğunuzu unutmayın.”

Deneyimli sunucu, Guardiola’nın ani kararlar alabilen bir karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, Manchester City yönetiminin böyle bir ayrılığı kamuoyu önünde inkâr edebileceğini ancak kulübün bu ihtimale hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

Enzo Maresca detayı

İddiaların dikkat çeken bir diğer boyutu ise Enzo Maresca ile ilgili. Keys’e göre, Guardiola’nın bu hafta ayrılması halinde, kısa süre önce Chelsea tarafından görevine son verilen Maresca, gelecek hafta oynanacak Wolves maçında Manchester City’nin başında olabilir. Maresca’nın daha önce City ile temas halinde olduğu ve olası bir görev değişimi için net bir zaman çizelgesi bulunmadığı da hatırlatıldı.

Guardiola ne demişti?

Guardiola, Aralık ayında yaptığı açıklamalarda geleceğiyle ilgili endişe edilmesini gerektirecek bir durum olmadığını net bir dille ifade etmişti. Tecrübeli teknik adam, motivasyonunun kupa kazanmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak şu sözleri kullanmıştı:

“İşin bittiğini hissettiğim an, eve dönerim. Ama şu anda bu hissi taşımıyorum. Süreç ve gelişim benim için daha önemli. Takımın daha iyi hale gelmesi beni heyecanlandırıyor.”

Guardiola ayrıca, Manchester City’de geçirdiği uzun süreye rağmen hâlâ gelişim alanı gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirmişti.

Manchester City’de düşüş dönemi

Tüm bu açıklamalara rağmen saha içi tablo, tartışmaları alevlendirmiş durumda. Manchester City, ligde son dört maçta galibiyet alamadı ve bu süreçte yalnızca üç puan toplayabildi. Lider Arsenal ile aradaki puan farkı yediye çıktı. Son olarak Manchester United karşısında Old Trafford’da alınan 2-0’lık yenilgi, takımın performansına yönelik eleştirileri artırdı.

Guardiola, daha önce Barcelona ve Bayern Münih’teki görevlerinde sezonu tamamlamadan ayrılmamıştı. Ancak dördüncü sözleşme uzatmasını imzalarken bile kulüpten ayrılmaya çok yaklaştığını, kötü sonuçların ardından fikrini değiştirdiğini itiraf etmişti.

Kulüp hazırlıklı mı?

Guardiola, futbol direktörü Hugo Viana ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve kulübün her ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini daha önce dile getirmişti. Hatta esprili bir dille, bir sabah uyanıp “hoşça kalın” diyerek ayrılabilecek kadar öngörülemez biri olduğunu da kabul etmişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Guardiola’nın Manchester City’deki geleceği yeniden tartışma konusu haline gelirken, kulüp ve teknik adam cephesinden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor.