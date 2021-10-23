Pep Guardiola, genç oyuncusu Foden'ı hem övdü hem de uyardı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, genç futbolcusu Phil Foden'a övgüler yağdırırken uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, deplasmandaki Brighton galibiyetinin ardından maçın en iyi adamı olan oyuncusu Phil Foden'ı övdü ve onun, daha iyi bir futbolcu olabileceğini söyledi.

Yetenekli futbolcu Foden, Brighton maçının kilidini açan İlkay Gündoğan'ın golünden sonra iki gol atmayı başardı. İngiliz milli oyuncu, maçın son golünü atan Mahrez'e ise asist yaptı.

Riad Mahrez'in golünün ardından Manchester City, Brighton deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Müsabakadan sonra en fazla konuşulan konulardan birisi ise Phil Foden'ın göstermiş olduğu üstün performanstı.

Ne söylendi?

Manchester City'nin 4-1 kazandığı maçtan sonra açıklamalar yapan İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, genç futbolcusu Phil Foden'a övgülerde bulundu.

Foden'in çok yönlülüğü hakkında sorulan bir soruya Guardilo, "Bu seviyelerde futbol oynuyorsanız, bu sizin her pozisyonda oynama yeteneğiniz olduğunu gösterir. Oyunu anlamalı ve bir futbolcu olarak oyuna ayak uydurmanız gerekiyor. Phil Foden da oyunu anlayan ve ayak uyduran bir futbolcu.

"Foden; hücum hattının sağında, solunda ve sahte dokuz olarak oynayabiliyor. Teke tek oyunda başarılı, agresif ve kolayca ceza sahasına girebilme yeteneği var.

"O, büyük hedefleri olan kaliteli bir orta saha oyuncusu. Çok genç bir oyuncu ve hala geliştirmesi gereken bazı yönleri var. Kritik anlarda daha hızlı kararlar verse çok daha iyi bir performans sergileyebilirdi ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum.

"Phil Foden, merkezde oynamaya alıştıkça daha fazla öğreniyor ve oyunundan zevk alıyor. Bu yüzden, bugün mutluydu çünkü 2 gol attı" ifadelerini kullandı.

Phil Foden ne düşünüyor?

Maçın ardından Sky Sports'a açıklamalar yapan İngiliz futbolcu Phil Foden ise şu şekilde konuştu: “Sahte dokuz olarak oynamaktan çok büyük bir zevk alıyorum. Daha derine inip topu alıyorum ve arkadaşlarıma pas dağıtıyorum. Bu pozisyonda oynamaya henüz yeni başladım ancak bu rolden keyif aldığımı söyleyebilirim.

"İyi bir form durumundayız şu anda fakat önümüzdeki maçlarda da bu seviyeyimizi korumak istiyoruz. Bugün 3 gol atabilirdim ama 2 gol attım. Önemli olan iyi bir sonuç almamız. Bu yüzden, bugün aldığımız galibiyetten dolayı mutluyum."

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