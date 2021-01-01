Pep Guardiola'dan Erling Haaland transferi yorumu: Ne halt ediyorsun?

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Erling Haaland transferi hakkında neden konuşamadığını açıklıyor.

20 yaşındaki yıldız Erling Haaland transfer dedikodularıyla tüm kulüplerin gündeminde.

Transfer görüşmelerinin sürdüğü Norveçli yıldız önümüzdeki sezon için Manchester City'nin yolunu tutabilir.

Manchester City menajeri Pep Guardiola ise oyuncularına saygı duyduğu için Erling Haaland'ın transferi hakkında konuşmayacağını söylüyor ancak Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola bu hafta İngiliz kulüpleriyle görüşecek.

Pep Guardiola ne söyledi?

İspanyol menajer, Haaland transferi hakkında neden konuşamayacağını oyuncularıyla empati kurarak anlatıyor.

"Başka kulüplerdeki diğer oyuncular hakkında konuşmayacağımı anlıyorsunuzdur."

"Borussia Dortmund ve Haaland için kaba bir davranış olur. Kesinlikle bu benim işim değil."

"Oyuncularla odaklanmamız gereken iki ayım var. Önümüzde iki ay varken menajerlerinin başka bir oyuncu hakkında konuşmama saygısını hak ediyorlar."

"Eğer bir futbolcu olsaydım ve menajerim başka bir oyuncu hakkında konuşsaydı, ''Ne halt ediyorsun?'' derdim."

"Bu yüzden asla başka bir kulüpten bir oyuncu hakkında konuşmam."

Manchester City, Erling Haaland ile anlaşabilir mi?

Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Manchester City bir forvet transferine ihtiyaç duyabilir.

Haaland ile Tottenham'ın yıldızı Harry Kane ile temasta olduğu bilinen Maviler transfer sezonunda büyük harcamalar yapmak istemiyor.

Geleceği ile ilgili tüm iddialara rağmen Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ise Norveçli yıldızın birkaç yıl daha Alman devinde kalacağını söylüyor.

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