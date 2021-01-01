Kylian Mbappe'nin gözü zirvede: "Kendime Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğumu söylüyorum"

Kylian Mbappe, kendini motive etme cümlelerini açıkladı ve biraz sınırları zorladı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, bir egoya sahip olmanın öneminden bahsetti ve maçlardan önce kendine Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğini itiraf etti.

Mbappe, geçtiğimiz dört yıl içinde dünya futbolundaki yükselişin tadını çıkardı. Diğer yandan futbolseverler ve otoriterler tarafından Messi ve Ronaldo emekli olunca, dünya futbolunun zirvesine çıkacağı iddia edildi.

Fakat 22 yaşındaki futbolcu, kendini zaten Barcelona'nın yıldızı ve Juventus'un forvetinden daha iyi görüyor. En azından bir motivasyon aracı olarak bunu kullanıyor.

Kylian Mbappe ne dedi?

Mbappe RMC Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ego mu? Tabii ki, önemli çünkü zor durumda olduğunuzda başka kimse sizi zorlamayacak.O yüzden dağları devirebileceğine kendini ikna etmelisin."

"İnsanlar egoyu anlamıyor ama iyi olmadığınız zamanlarda evinize gelip size başarabileceğinizi söyleyecek kimse olmayacak. Sadece siz ve zihniyetiniz baş başa kalıyorsunuz. Sadece siz kendinizi kendinize ikna etmelisiniz."

"Sahaya çıktığımda kendime her zaman en iyisi olduğumu söylüyorum. Messi ve Cristiano Ronaldo'nun olduğu yerlerde oynadım. Benden daha iyi oyuncular, benden bir milyar daha fazla şey yaptılar. Ama her zaman kendime en iyisinin ben olduğumu söylüyorum. Çünkü bu şekilde kendinize sınırlar koymazsınız ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız."

"Bazen insanlar bunu anlamıyor çünkü ego konusuyla ilgili olarak yaratılmış bir engel var. Kimse gerçekten egonun ne olduğunu açıklamıyor."

"İnsanlar egoyu, bir oyuncudan daha çok maaş almak istemesi veya penaltı vuruşunda topu takım arkadaşına vermemesi olarak görüyor. Oysa sadece bu değil. Sadece 'ben, ben' demek işin yüzeysel kısmı. Bunun bir de mental hazırlık kısmı bulunuyor. Bence bu konuda söylenecek epey şey var. "

Mbappe, Messi ve Ronaldo kıyaslaması

Mbappe, profesyonel kariyerinin ilk altı yılında, çoğu oyuncunun futbolu bıraktığı andakinden daha fazlasını başardı.

2017'de PSG'ye katılmadan önce Monaco'da başlayan Fransız oyuncu, tüm kulvarlarda 150 gol atarken, dördü Ligue 1 şampiyonluğu olmak üzere on kupa kazandı.

Aynı zamanda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun alamadığı Dünya Kupası'nı 2018 yılında Rusya'da havaya kaldırdı. Mbappe, kazanan Fransa'nın önemli bir oyuncusuydu.

Bununla birlikte, Messi ve Ronaldo, son 12 yılda 11 Ballon d'Or'u aralarında paylaştılar. Messi Barcelona tarihinin en skorer oyuncusu, Ronaldo ise Real Madrid tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda.

Mbappe 2020-21'de PSG için nasıl bir performans gösterdi?

Mbappe bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 36 maçta 30 gol attı ve aynı zamanda takım arkadaşlarına dokuz asist yaptı