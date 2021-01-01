Galatasaray Olimpiu Morutan transferi için devlerle yarışıyor

Alman basını transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın Rumen orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini öne sürdü.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken, lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Galatasaray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Alman basını sarı-kırmızılı takımın Rumen futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerinden birinin peşinde olduğunu ifade etti.

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Steaua Bükreş'te forma giyen Olimpiu Morutan ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Devler peşinde

Romanya Milli Takımı'yla U21 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösteren ve sergilediği performansla turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından biri olan genç yıldızın birçok talibi bulunuyor.

Habere göre Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'in da ilgilendiği oyuncu, turnuvadaki performansıyla Inter'in de listesine girdi.

Bu üç takımın yakın ilgisine rağmen Morutan yarışında avantajlı olan takımsa oyuncuya Galatasaray ile birlikte daha önce ilgi gösteren Portekiz temsilcisi Porto.

20 milyon euro isteniyor

Bu sezon Steua Bükreş formasını giydiği 23 maçta 6 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro talep eden başkan Gigi Becali'nin bu ücretin altında bir bonservisi kabul etmesi beklenmiyor.

Kulübüyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan genç futbolcu daha çok 10 numara ve sağ açık olarak forma giyiyor.