İspanyol menajer, Manchester City oyuncularının, son üç maçta gol atamayan Erling Haaland'ı daha fazla topla buluşturmaları gerektiğini kabul etti.

NE OLDU? Haaland, cumartesi günkü Manchester United mağlubiyetinde topa sadece 19 kez dokundu ve 22 yaşındaki oyuncu, fileleri havalandırmayı da başaramayınca okları üzerine çekti. Pep Guardiola ise bu sezon yeni forveti ile takımının başarısını vurgularken, hücum oyuncularının daha fazlasını yapmaları gerektiğini kabul etti.

NE SÖYLENDİ? City Menajeri, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Onunla [Haaland] gerçekten iyi oynadık. Yani mesele bununla ilgili değil. Daha iyi oynamamız, daha fazla fırsat yakalamamız, onu ve diğer forvetleri mümkün olduğunca daha fazla topla buluşturmamız gerekiyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Norveçli oyuncunun 24 maçta attığı 27 gol, İngiltere'ye geldiğinden beri formu hakkında çok şey anlatıyor ve son maçlarda gol atamıyor olması, bunun ufak bir sinyalden başka bir şey olmayacağını gösteriyor. Bununla birlikte, City'nin lider Arsenal ile arasında bulunan sekiz puanlık farkı indirmesi için Guardiola'nın adamının yeniden alev alması gerekebilir.

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CITY'İ NE BEKLİYOR? Haaland ve takım arkadaşları, Premier Lig'de perşembe günü Etihad'da Tottenham'a rakip olacak.