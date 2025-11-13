Pep Guardiola'dan hayranlarını yıkan haber

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, kulüpteki 10. sezonunu geçirirken geleceğine dair ciddi soru işaretleri oluştu. 2016’dan bu yana City ile altı Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup, beş Lig Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve üç Community Shield kazanan Katalan teknik adam, sözleşmesi 2027’ye kadar sürmesine rağmen sezon sonunda ayrılabilir.

Guardiola, geçtiğimiz sezon iki yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmış ve City'de “bir menajerin isteyebileceği her şeye sahip olduğunu” söylemişti. Ancak kulüpte son 18 ayda yaşanan köklü değişimler, teknik adamın geleceğe dair düşüncelerini yeniden şekillendiriyor. City’nin sportif yapılanmasının mimarı olan Txiki Begiristain’in ayrılığı, takımın yeni bir yöne sürüklendiği algısını güçlendirdi.

Alternatifler hazır

The Times’ın haberine göre Guardiola’ya yakın bazı kaynaklar, 10 yıllık bir dönemin kariyer açısından “mantıklı” bir nokta olduğunu düşünüyor ve sezon sonunda ayrılık ihtimalinin ciddi biçimde masada olduğunu belirtiyor. 54 yaşındaki teknik adam, bu yılın başlarında ESPN Brasil’e verdiği röportajda İngiliz futbolundan ayrıldıktan sonra emekliliğin gündeme gelebileceğini söylemiş, “City ile olan sözleşmem bittikten sonra bırakacağım. Eminim. Emekli olur muyum bilmiyorum ama bir ara vereceğim,” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, kulüp içinde olası halefler için çeşitli isimler konuşuluyor. Vincent Kompany, Roberto De Zerbi ve Andoni Iraola ön plana çıkan adaylar arasında yer alırken, FourFourTwo geçmişte Eddie Howe’un da değerlendirildiğini aktarıyor. Guardiola’nın İngiltere Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddiaları da yeniden gündemde. FA, Gareth Southgate’in yerine teknik direktör ararken, Thomas Tuchel’in kısa süreli kontratı da Guardiola ihtimalini canlı tutuyor.

Manchester City, uluslararası aranın ardından Premier League’e Newcastle United deplasmanında dönecek. Guardiola’nın geleceğine ilişkin belirsizlik ise hem İngiltere’de hem de dünya futbolunda gündemin ilk sıralarında yer almaya devam edecek.