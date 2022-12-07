Penaltılarda Fas'a gol atamayan İspanya, Dünya Kupası'ndan önce antrenmanlarda 1000 penaltı kullanmış!

İspanya patronu, takımına Dünya Kupası öncesinde bol bol penaltı antrenmanı yaptırdı. Ancak bu, pek işe yaramadı.

İspanya, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a penaltılarla yenildi ve turnuvadan elendi. Luis Enrique, maçtan önce oyuncuların penaltılar için çok fazla antrenman yaptığını ancak Carlos Soler, Pablo Sarabia ve Sergio Busquets'in üç penaltıyı da kaçırmasını sadece oturup izlediğini itiraf etti.

Ne söylendi?

İspanyol hoca, karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Ödevlerini yaptıklarını tahmin ediyorum. Bir yılı aşkın bir süre önce, İspanya kamplarından birinde onlara turnuvaya en az 1000 penaltı atmış olarak gelmeleri gerektiğini söyledim.

"Ancak penaltı antrenmanı yapmak, yeterli olmadı. Bu, maksimum gerilimin olduğu bir an. Özellikle kalecilerin daha fazla etkisi var. Çok iyi kalecilerimiz var, bu durumda üçünden herhangi biri çok iyi iş çıkarabilir. Antrenmanı her bitirdiğimizde, çok sayıda oyuncunun penaltı attığını görüyorum."

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İspanya penaltılarla ilgili ev ödevini yapmış olabilir ama Katar'da kesinlikle işe yaramadı. Sarabia, İspanya'nın ilk penaltısını direğe nişanladı. Soler ve Busquets'in penaltıları da Fas'ın kahramanı kaleci Bono tarafından kurtarıldı. Achraf Hakimi daha sonra bir panenka vuruşu ile Fas'ı çeyrek finale yükseltti.