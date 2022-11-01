Iniesta, Pedri hakkında, "Karşılaştırmalar hoş değil. Bunlar sadece kuru gürültü. Benim bir hikâyem var ve o kendi işine bakmalı" dedi.

Barça ikonu 2018'de Camp Nou'dan ayrıldı

Genç yetenek 2020'de çıkış yakaladı

İkisi de Katalonya'da ipleri eline aldı

NE OLDU? Barcelona, 2020'de Pedri'nin potansiyelini satın alırken saflarına başka bir yetenekli oyun kurucu eklemek için harekete geçti. Altın Çocuk ödüllü 19 yaşındaki oyuncu, kulüp için 100 maçta forma giyerken etkileyiciydi. Daha sonra Pedri, Iniesta'nın varisi olarak nitelendirildi.

NE SÖYLENDİ? Barça efsanesi Iniesta, Pedri'nin kendisinin varisi olarak tanımlanması üzerine AS'a şunları söyledi:

"Bu onu hiçbir şekilde etkilemeyecek veya koşullandırmayacak. Pedri futbol oynamayı seviyor ve başak bir şeyi umursamıyor. Bu durumun onu etkilediğini düşünmüyorum.

"Karşılaştırmalar hoş değil. Bunlar sadece kuru gürültü. Benim bir hikâyem var ve o kendi işine bakmalı. Hem kendi takımında hem de millî takımda bir referans noktası olabilecek kadar potansiyele sahip."

BÜYÜK RESİM: Pedri, ekim 2021'de Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalamayı kabul etti. 2026 yazına kadar sürecek olan anlaşma, 1 milyar euro'luk serbest kalma maddesi içeriyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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PEDRI'Yİ NE BEKLİYOR? Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona, La Liga'da zirve yarışına devam ederken Pedri, takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Katar'daki Dünya Kupası finalleri de hızla yaklaşıyor ve dikkatler yakında büyük turnuvaya doğru kaymaya başlayacak.