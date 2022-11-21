Pedri: Sahada sakin kalmayı Messi'den öğrendim

Barcelona'nın genç yıldızı bir sezon birlikte oynadığı Lionel Messi'nin gelişimine büyük bir katkıda bulunduğunu söyledi.

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, sahada topla buluştuğunda sakin kalabilmeyi Lionel Messi'den öğrendiğini açıkladı. Messi PSG'ye transfer olmadan önce Katalan ekibinde birlikte bir sezon top koşturduklarını hatırlatan Pedri, yedi kez Ballon 'dOr kazanan efsane isimle geçirdiği zamanın kendisine birçok özellik kazandırdığını söyledi.

Pedri ne söyledi?

"Messi maç sırasında nasıl sakin kalacağımıza dair tavsiyeler verirdi. Bize her zaman sahada kendimizi özgür hissetmemiz gerektiğini söylerdi. O benim gördüğüm en iyi oyuncu ve aynı sahayı paylaşabildiğimiz için onur duyuyorum. Bana karşı her zaman harika bir tavrı vardı. Onunla tanıştığım ilk günden itibaren bana her zaman harika bir şekilde davrandı"

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yolunun bir kez daha Messi ile kesişmesini uman Pedri, İspanya ile finale çıkmak ve finalde Arjantin ile karşılaşmak istediğini söyledi. Daha önce hiç Messi'ye karşı oynamadığını belirten genç oyuncu, bunun kendisi açısından harika bir deneyim olacağını ve turnuvayı bu hayali kurarak oynayacağını belirtti.