Paul Scholes: Manchester United toksik bir karmaşa içinde

Paul Scholes, Ralf Rangnick yönetiminde bir türlü istediği çıkışı yakalamayan Manchester United'ın Antonio Conte'yi Tottenham'dan koparması gerektiğini söyledi.

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan United, beklentilerin altında kalan sonuçların ardından menajer değişikliğine gitmiş ve takımı sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'e emanet etmişti.

Premier Lig'i ilk dördün dışında bitirme ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırma tehlikesi yaşayan United'ın kupa hasreti de beş yıla çıkabilir.

Scholes ne söyledi?

1993-2013 yılları arasında United formasıyla 700'ün üzerinde maça çıkan Scholes, Webby %& O’Neill isimli Youtube kanalına konuk oldu.

"Kulüp; oyuncular, teknik ekip ve menajer açısından bir karmaşa içinde."

"Bu kulübe kim gelmek ister ki? Ortada tam bir karmaşa var. Toksik bir ortam."

Scholes, oyuncu kalitesinin yeterli olup olmadığını da sorguladı.

"Bir noktada durup düşünmek gerekiyor, 'Acaba bu oyuncular yeterince iyi mi?'

"Ronaldo, Pogba, Varane, Matic gibi şampiyonluklar yaşamış, tecrübeli isimler var, ama kadronun geri kalanı kendini ispat etmemiş oyunculardan oluşuyor."

"Bu oyunculardan bazıları yeterince maça çıktı. Marcus Rashford uzun süredir oynuyor, bu isimlerin potansiyeline ulaştığını görebilecek miyiz?"

"Bir gün kupa kazanacak seviyeye gelebilecekler mi? Maguire yeterince iyi mi? Lindelöf yeterince iyi mi?"

"Hep ne kadar iyi olduklarından bahsediyoruz, ama sahada yapılması gerekenleri ortaya koyamıyorlar."

Rangnick yerine Conte

Scholes, Ralf Rangnick'in Old Trafford için doğru isim olmadığı konusunda şüphelere sahip.

"Avrupa çapında saygı gören birini başa getirdik, özellikle Klopp ve Tuchel gibi menajerler ondan övgüyle bahsediyor. Ama teknik direktör olarak fazla başarısı yok."

"Almanya'da Schalke'yle başarılı olmuştu, fakat buraya dünyanın en büyük kulübünü çalıştırmaya geldi. Bunu kafamda bir türlü oturtamıyorum."

"Boştaki en iyi menajeri getirmeleri gerekir. Bunu yapamadılar. Bence bu hayret verici."

"Dünyanın en iyi beş menajerinden birine sahip olmalıyız. Şu anda en iyi üç teknik adam Tuchel, Guardiola ve Klopp, ama bu isimler boşta değil. Ama diğer yanda Antonio Conte meselesi var."

"Bazıları onun United'a uygun olmadığını söylüyor, ama Tottenham'da United'ınkine göre çok daha kötü bir kadroyla yaptıkları ortada."

"Conte'yle ilk dördü zorlayabilirdik. Muhtemelen Tottenham taraftarları bunu söylememden hoşlanmayacak, ama onu Tottenham'dan hala alabilirler."

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