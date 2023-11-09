Paul Scholes: Manchester United Ten Hag’ı kovmayı göze alamaz!

Manchester United’ın aldığı kötü skorlar taraftarların sabrını taşırırken, efsane isim Paul Scholes, çok eleştirilen Erik ten Hag’a sahip çıktı.

Manchester United’ın efsane ismi Paul Scholes, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Copenhagen mağlubiyetinin Erik ten Hag’ın kovulmasına neden olmaması gerektiğini söyledi. Kırmızı Şeytanlar’ın Hollandalı teknik direktörü kovmayı bu aşamada göze alamayacağını ifade eden unutulmaz orta saha oyuncusu, Ten Hag’ın göreve devam etmesi gerektiğini belirtti.

Scholes ne söyledi?

Manchester United’ın Danimarka’da aldığı 4-3’lük yenilgiyi değerlendiren Scholes, “Erik Ten Hag'ın üzerinde hala çok fazla baskı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir yıl geçirdi ve biraz zaman kazandı. Kötü sakatlıklar yaşadı ama 17 maçta dokuz mağlubiyet yeterince iyi değil. United'ın daha önce de teknik direktörleri görevden aldığını biliyorum ama bunu yapmaya devam edebileceklerini sanmıyorum” dedi.

Premier Lig’de 11 maç sonunda lider Manchester City’nin dokuz puan gerisinde sekizinci sırada yer alan Manchester United, ligde şimdiden beş mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk dört maçında ise bir üç puan toplayabilen Manchester United, gruptan çıkabilme adına Galatasaray ve Bayern Münih ile son derece kritik iki karşılaşma oynayacak.