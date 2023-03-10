İngiliz futbolunun efsane orta saha oyuncusu, Portekizli yıldızı övdü ve merkez orta sahadan farklı bir mevkide kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Manchester United'ın efsane oyuncusu Paul Scholes, eski takımının UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Real Betis'i 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından Kırmızı-Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'a mesaj gönderdi. Portekizli orta saha Bruno Fernandes'in harika bir oyun çıkardığını belirten Scholes, Fernandes'in bir daha kanatta oynatılmaması gerektiğini söyledi.

Scholes ne söyledi?

Karşılaşmayı BT Sport için değerlendiren Scholes, "Manchester United ikinci yarıda harika bir oyun oynadı. Özellikle Bruno orta sahanın ortasında inanılmazdı. Umarım onu bir daha asla futbol sahasınıın kenar bölgelerinde görmeyiz çünkü o her zaman sahanın ortasında olmalı ve takımının oyununu rakibine dikte etmeli" ifadelerini kullandı.

Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis'e karşı bir gol ve bir asistle oynayan Fernandes, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı maç sayısını 41'e yükselten 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlara toplamda sekiz gol ve dokuz asist sığdırdı.