Paul Scholes birlikte oynamak istediği Arsenal oyuncusunu açıkladı

Paul Scholes, Kuzey Londra derbisinde iki golle galibiyeti getiren Arsenal forveti Viktor Gyokeres hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İsveçli golcü, Tottenham Hotspur deplasmanında attığı iki golle takımına kritik üç puan kazandırdı. Bu performans, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal’in şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Gyökeres’in ligdeki gol sayısını da çift haneye taşıdı.

Premier Lig’de şu ana kadar 10 gole ulaşan 27 yaşındaki futbolcu, son beş maçta attığı beş golle form grafiğini yukarı çekti. Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası’ndaki katkılarıyla birlikte toplam gol sayısını artıran Gyökeres, sezon başındaki eleştirileri geride bırakmaya başladı.

“Çok çalışıyor”

Scholes, eski takım arkadaşı Nicky Butt ile yaptığı değerlendirmede, Gyökeres’in performansından etkilendiğini söyledi.

Butt, İsveçli forvetin yoğun baskı altında kaldığını belirterek, Tottenham karşısındaki iki golünün kalitesine dikkat çekti. Özellikle ceza sahası dışından attığı gol ve uzatma dakikalarındaki bitiriciliğinin “tertemiz” olduğunu vurguladı.

Scholes ise Gyökeres’in bazı elit golcüler seviyesinde olmadığını ifade etse de, sahadaki çalışma temposuna dikkat çekti:

“Belki bir Ruud van Nistelrooy ya da Andy Cole kalitesinde değil ama onunla oynamayı çok isterdim. Sahada inanılmaz çalışıyor.”

“Tam bir golcü değil”

Nicky Butt ise Gyökeres’i klasik bir bitirici olarak görmediğini söyledi. Ona göre İsveçli forvet, iki forvetli sistemde yanında saf bir golcüyle oynadığında çok daha etkili olabilir.

“Eğer iki forvetle oynarsanız ve yanında saf bir golcü varsa, harika bir ikili olur. Ama onu tam anlamıyla bir gol makinesi olarak görmüyorum.”

Sezonun kritik dönemine girilirken Gyökeres’in yükselen formu, Arsenal’in şampiyonluk yarışında en önemli kozlarından biri haline gelmiş durumda. Scholes ve Butt’un yorumları ise İsveçli forvetin oyun içindeki değerinin yalnızca gol sayısıyla ölçülemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.