Paul Pogba basına sert çıktı: Dev bir yalan

Manchester United'ın yıldızı, Ole Gunnar Solskjaer'le aralarında sorun olduğu iddialarına cevap verdi.

Liverpool maçında alınan yenilgiden bu yana Manchester United’da tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kulüpteki geleceği tartışılırken, oyuncuların Norveçli teknik adama tavır aldığına dair iddialar da ortaya atıldı.

Hem Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta maçına, hem de Liverpool mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Paul Pogba ise dedikoduların odağındaki isimdi.

Liverpool karşısında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Fransız yıldız, 60. Dakiakda Naby Keita’ya yaptığı sert müdahale sonrasında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Ne söyledi?

Solskjaer’le aralarında problem bulunduğu yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt veren Pogba, basını reyting kaygısıyla yalan haber yapmakla suçladı.

Twitter’da üzerinde “yalan haber” yazısı yer alan bir haber görseli paylaşan Pogba, Instagram’da daha detaylı bir açıklama yaptı.

“Basın bir kez daha %100 yalan haberlerle polemik yaratmaya çalışıyor. Dev yalanları manşete çıkarıyorlar. Gazeteciler adımı kullanarak olmayan şeyler uyduruyorlar.”

“Bu saçmalıktan bahsetmemin tek sebebi teknik direktörüme, kulübüme ve taraftarlarımıza duyduğum saygı. Onlara tek bir mesajım var; bu tip insanları ne kadar az dinlerseniz o kadar iyi. Utanma duygusuna sahip değiller ve dayanağı olmayan her şeyi söyleyebilirler.”

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

Pogba’nın geleceği

2018’de Fransa ile Dünya Kupası’nı kaldıran Pogba’nın Manchester United’daki performansı zaman zaman sorgulanmıştı.

Pogba’nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun ilerde farklı bir kulüpte oynayabileceğini belirtmekten çekinmiyor. İtalyan menajerin Eylül ayında yaptığı, “Torino şehri hala Pogba’nın kalbinde” açıklaması dikkat çekmişti.

Liverpool maçı sonrasında Pogba’ya yöneltilen eleştirilerin dozu artarken, Manchester United’ın eski yıldızı Paul Scholes, Fransız oyuncu için “saygısız” yorumunu yapmıştı.

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