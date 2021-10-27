Manchester United teknik direktör adayını belirledi

Kırmızı Şeytanlar'ın listesinde Tottenham'ın eski teknik direktörü en üst sırada yer alıyor.

Ole Gunnar Solskjaer’in görevinden alınması halinde Manchester United rotayı ilk olarak Paris Saint-Germain’i çalıştıran Mauricio Pochettino’ya çevirecek.

5-0’lık Liverpool yenilgisinin ardından koltuğu iyice sallanmaya başlayan Norveçli teknik adama durumu düzeltmesi için üç maç süre verildi.

Salı günü antrenman tesislerini ziyaret eden kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson, şimdilik Solskajer’in takımda kalması yönünde görüş bildirmişti.

Ancak Daily Star’ın haberine göre; Ferguson, Solskjaer’in gitmesi halinde Pochettino’nun ilk tercih olması gerektiğini düşünüyor. United ile sayısız başarıya imza atan Ferguson’ın Pochettino’yu çok beğendiği belirtildi.

İki aday daha var

Pochettino, Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ı beş yıl boyunca çalıştırmış, bu dönemde kupa kazanamasa da, takımı gerek ligde, gerek Şampiyonlar Ligi’nde çıkardığı seviyeyle alkış toplamıştı.

Ocak ayında PSG’nin başında geçen 49 yaşındaki Arjantinli teknik adamın Fransız kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat Lionel Messi transferiyle gözünü Şampiyonlar Ligi kupasına diken PSG, beklentilerin altında kalınması halinde Pochettino ile yollarını ayırabilir.

Adı Manchester United’la anılan diğer isimler ise, bir dönem Chelsea’yi de çalıştıran Antonio Conte ve Leicester City ile üst sıraları zorlayan Brendan Rodgers.

“Değişiklik yapmaktan çekiniyorlar”

Sky Sports yorumcusu ve eski Liverpoollu Jamie Carragher’a göre, Manchester United yönetimi kulübedeki değişikliğin ters tepmesinden korktuğu için Solskjaer’le yolları ayırmakta tereddüt ediyor.

“Van Gaal ve Mourinho örneklerinde olduğu gibi, Manchester United’ın içinden gelmeyen biriyle çalışmaktan korkuyorlar.”

“Kimse için ‘kovulması gerekiyor’ demek istemem, ama şunu söyleyebilirim ki, Fred ya da McTominay ilk 11’de yer alacak kadar iyi oyuncular değil. Bu yüzden Ole Gunnar Solskjaer’in iyi iş çıkarmadığını söylemekten çekinmiyorum.”

“Manchester United’ın daha iyi bir teknik adama ihtiyacı var. Ole bu iş için doğru isim değil. İyi şeyler yaptı, ama onları bir üst seviyeye taşıyacak birine ihtiyaçları var.”

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