Anthony Martial'in devam eden sakatlıklarının ardından Manchester United efsanesi, Fransız yıldızın sonunun geldiğini söyledi.

NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar'ın eski sağ beki Paul Parker'a göre Anthony Martial, Manchester United için bir maç daha oynamamalı. Sir Alex Ferguson altında beş yıl United için oynayan Parker, Martial'in sakatlığa eğilimini eleştirdi ve Erik ten Hag'ın oynamak istediği şekle uymadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Parker, konuyla ilgili şunları söyledi: "Marcial'i bir daha Manchester United için oynarken göreceğimizi sanmıyorum. Erik ten Hag'ın bu konuda o kadar endişelendiğini de düşünmüyorum. Çünkü Martial onun oyun tarzına uymuyor. Ayrıca Manchester United için tekrar oynamayı hak etmiyor. Şansını denemedi ve hiç tutarlılık göstermiyor."

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ANTHONY MARTIAL'İ NE BEKLİYOR? Fransız oyuncu, United'ın perşembe günü Real Betis ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşması kadrosunda yer almadı. ancak Premier Lig'de pazar günü oynanacak Southampton mücadelesinde kadroda kendisine yer bulabilir.