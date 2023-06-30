Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un yeni hocası olmak üzere.

Türkiye, birbirinden ünlü futbolcu ve teknik direktörlerin yeni durağı olmaya devam ediyor. Barcelona'nın eski forveti Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert da bu furyaya katlan son isim oldu.

Kluivert, Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası oluyor. Hollandalı, kulüple görüşme gerçekleştirmek için cuma akşamı İstanbul'a geldi.

Ne söylendi?

Kluivert, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Hollandalı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Adana Demirspor özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardı. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum."

Patrick Kluivert'ın kariyeri

Futbolculuk döneminde Ajax, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven ve Lille'de oynayan Kluivert, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine adım attı.

Hollanda Millî Takımı ve Kamerun Millî Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Kluivert; Twente U21, Curaçao, ve Ajax U19'da ise teknik direktörlük yaptı.

Hollandalı ayrıca PSG'de yaklaşık bir sene sportif direktörlük görevini icra etti.