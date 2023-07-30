Hollandalı menajer Erik ten Hag, yeni sezon öncesinde Manchester United'da disiplini sağlamak istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United'da Erik ten Hag'ın katı kuralları devreye girdi.

Takımda disiplini sağlamak isteyen Hollandalı menajer, kampta birbirinden ilginç yasaklar koydu.

Kurallar neler?

The Sun'da yer alan habere göre kulüp, oyuncu grubuna giyim kuşam konusunda bir gece önceden mail gönderiyor. Bu tür bildirilerde çorap rengine kadar detaya giriliyor.

Ten Hag, takımda parmak arası terlik giymeyi de yasaklamış durumda. Bununla birlikte takım, kahvaltıyı birlikte yapmak zorunda.

Aynı zamanda odaklanmayı ve bağ kurmayı teşvik etmek için yemek masasında veya takım toplantılarında cep telefonlarına izin verilmiyor.

Öte yandan, psikologlar ve beslenme uzmanları da Amerika'da takımın yanında yer aldı.

Manchester United'ı ne bekliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapan Manchester United, burada şu ana kadar üç hazırlık maçı oynadı. Arsenal'ı 2-0 mağlup eden United, Wrexham'a 3-1, Real Madrid'e ise 2-0 yenildi.

Premier Lig devi, pazartesi gecesi Borussia Dortmund'la oynayarak ABD kampını tamamlayacak. United, son hazırlık maçında 6 Ağustos Pazar günü İrlanda'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.