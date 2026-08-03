Paris Saint-Germain yöneticileri, devam eden yaz transfer döneminde Barcelona forveti Ferran Torres ile anlaşmayı tamamlamak için çalışıyor.

Ünlü gazeteci Matteo Moretto, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Paris Saint-Germain, bu hafta içinde Ferran Torres ile anlaşmak için müzakereleri hızlandırmak istiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Fransız kulübü Barcelona ile anlaşmayı tamamlamaya çalışıyor ve transferin hızlıca sonuçlanabileceğine inanılıyor. Fransız kulübünün içinde Torres ile sözleşme imzalanması konusunda iyimserlik hâkim."

Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimalinden söz ederek geleceğine dair spekülasyonların önünü açmış ve futbolda neler olabileceğinin tahmin edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Torres, bu günlerde Under Armour şirketiyle bir tanıtım etkinliği kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Burada, "NBC" ağının yayınladığı Today programındaki bir röportaj sırasında kendisine geleceğiyle ilgili bir soru yöneltildi.

İspanya'ya Dünya Kupası'ndaki ikinci şampiyonluğunu kazandıran golün sahibi, başlangıçta Barcelona'ya olan bağlılığının süreceğini vurguladı ve Saint-Germain'in kendisine yönelik ilgisiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Şu anda Barcelona ile bir sözleşmem var."

Ancak Ferran Torres, dikkat çeken ve göz ardı edilmeyen bir başka açıklama daha yaparak şöyle konuştu: "Ama açıkçası, futbolda kimse ne olabileceğini bilemez."

