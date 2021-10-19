YORUM | Beşiktaş'ın rakibi Sporting CP'nin artı ve eksi yönleri neler?

Şampiyonlar Ligi'ne tıpkı Beşiktaş gibi istediği şekilde başlayamayan Portekiz ekibinin en önemli isimleri Palhinha ve Matheus Nunes.

YORUM | Burak Çubukçu @burak_cubukcu_

15 Mayıs 2018 ,Sporting CP’nin yakın geçmişinde adeta dibe vurduğu ve belki de o dibe vuruşun ardından çok kısa bir sürede Portekiz futbolunda tekrar zirveye çıkışının yazıldığı gün olarak Sporting tarihinde yerini aldı.

Yaklaşık 50 taraftar, kötü sonuçların ve 20 yıla yaklaşan şampiyon olamamanın verdiği stres ile kulüp tesislerini basıp, aralarında Bas Dost , Acuna, Rui Patricio, William Carvalho ve Battaglia gibi önemli oyuncuların olduğu oyuncu grubuna saldırmıştı.

Bu futbol terörü ile birlikte Sporting, mental olarak halihazırda ezeli rakipleri Porto ve Benfica’nın zaten gerisinde kaldığı bir ortamda geleceğe dair umutlarını da çöpe atmış gibiydi.

Ancak bu trajedinin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra başkan Bruno de Carvalho’nun yerine eski kulüp doktoru Frederico Varandas kulüp başkanı oldu. Varandas futbol dünyası içerisinde eşi benzeri görülmemiş bir geçmişe sahip desek sanırım yanılmış olmayız.

2008 yılında askeri doktor olarak Nato’nun Afganistan’da Taliban’a karşı yürüttüğü operasyonlarda görev aldı ve üstün başarı madalyasına layık görüldü. Yazımın başında bahsettiğim futbol terörü belki de Varandas gibi idealist bir Sporting taraftarının kulübe başkan olmasının yolunu açmış oldu.



Sıradışı doktor/başkan Varandas’ın ilk futbol icraatı ise kulüp tarihinin en başarılı oyuncularından Bruno Fernandes’i Manchester United’a satıp, gelen paranın 10 milyon euro'luk önemli bir kısmını Braga’nın 34 yaşındaki deneyimi tartışılacak teknik direktörü Ruben Amorim’e harcamak oldu.

Takımın hocası Amorim üstüne üstlük şehrin diğer tarafı Benfica’nın eski futbolcusuydu. Amorim, hızlıca kendi mantalitesini oyuncularına aşıladı ve Euro 2020’de yeniden moda olan, üçlü savunma sistemini tercih etmeye başladı.

2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayan Sporting, geçtiğimiz sezon ise Amorim ile birlikte 19 yıl sonra Portekiz şampiyonu olmayı başardı. Zor gol yiyen bir takım görüntüsünü haftalar geçtikçe rakiplerine maçlar ilerledikçe hissettiren ‘’ Aslanlar’’ sezonu 34 maçta tek yenilgi ile kapatıp sadece 20 gol yediler.

Takım halinde dar alanda oldukça iyi kapanabilen ve yakaladığı pozisyonları genelde yüksek yüzde ile bitiren bir takım olan Sporting’de sezona, 23 gol atan 22 yaşındaki Pedro Gonçalves damga vurdu. Palhinha, Matheus Nunes ve özellikle 2002 doğumlu olan, 2021-2022 sezonu başında 40 milyon euro satın alma opsiyonu ile PSG’ye giden sol bek Nuno Mendes şampiyonlukta rol oynayan diğer önemli isimlerdi.

Sporting, ayrıca kritik haftalarda son dakika golleri ile tam 6 maç kazanarak, en büyük iki rakibi Porto ve Benfica’nın yarışa ortak olmasına izin vermedi.

Yeni sezona nasıl başladılar?

Sporting CP 2021-2022 sezonuna da 8 maçta aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile iyi bir şekilde başladı. Ancak takım özellikle kendi seviyesine yakın veya seviyesine göre daha yukarıda rakiplere karşı kazanmakta zorlanıyor.

Zira şampiyonluk yaşanılan geçen sezon da dahil olmak üzere, bu zamana kadar Benfica ve Porto ile oynadıkları toplam 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildiler. Ayrıca geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Lask Linz’e 4-1 kaybettiler.

Sporting'in Şampiyonlar Ligi performansı

2021-2022 Şampiyonlar Ligi ilk iki grup maçında da Ajax’a 5-1 , B.Dortmund’a da 1-0 kaybettiler. Zorluk seviyesi yüksek olan ve satranç hamlelerinin çok fazla yapılması gereken maçlarda Sporting CP’nin sorunu olduğu belli. Amorim’in bir sonraki testi muhakkak bu problemi çözüp çözemeyeceği olacak.

Sporting CP altyapısı, Türkiye’de her futbol krizi sonrası o çok duyduğumuz, 'Ajax ve Hollanda sistemi olmalı', 'Almanya sistemini Türk futboluna model olarak almalıyız', 'İspanyollar gibi pasa dayalı sistemi denemeliyiz' gibi yıllardır uygulama ihtimali uzaya çıkmak kadar ütopik olan altyapı klişe örneklerinden.

Geçmişinde Luis Nani, Luis Figo ve Cristiano Ronaldo gibi olağanüstü süperstarları altyapıdan dünya futboluna sunan yeşil-beyazlıların şu an kadrosunda kendi yetiştirdiği tam 8 futbolcusu var.

Pedro Gonçalves (22), Palhinha (26), Tiago Tomas (19), Daniel Bragança (22), Gonçalo Inacio (20), Ruben Vinagre (22), Ricardo Esgaio (28) ve Jovane Cabral (23) aldıkları süreler ve rollerle takımın çok ama çok önemli parçaları haline geldiler.

Palhinha, performansı ile Portekiz milli takımının ilk 11 oyuncusu olmayı başardı. Esgaio ve Palhinha hariç diğer oyuncuların yaşları en fazla 23. Sporting, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla yani kendi öz ka0ynaklarıyla yarışmacı olmaya devam edecektir. Bu da özellikle Beşiktaş maçından sonra Türk futbolunda yeni bir klişeyi daha popüler hale getirebilir: ‘"Sporting CP sistemini benimsemeliyiz!"

Beşiktaş'ı bu akşam nasıl bir Sporting bekliyor?

Sporting, Amorim'in gelmesi ile bilirkte oldukça az pozisyon veren bir takıma dönüştü. Üçlü savunmanın önünde oyunun savunma tarafında çokça başarılı olan Palhinha ve Matheus Nunes takımın kilit isimleri.

Savunma, orta sahaya oldukça yakın ve en uçtaki Paulinho da bağlantı oyuncusu olduğu için o da iyice orta sahaya geliyor. Dolayısıyla çok kısa mesafede oynayan ve karşılayan bir Sporting takımı mevcut.

Sporting, A plabı olarak özellikle 2. bölgede yaptığı orta saha presi ile topu kapıp Pedro Gonçalves'i pozisyona sokmaya çalışıyor. B planı ise, İspanyol kanat bek Pedro Porro'nun Paulinho'ya atmaya çalıştığı hava topları olarak göze çarpıyor.

Portekiz ekibi, ilk Ajax maçında yediği 5 gol sonrası, Dortmund'a karşı geride beşli hat ile bekleyip maç boyunca üretken olmayı başaramadı.

Bu noktada Beşiktaş, mental anlamda maça baskılı başlayabilirse rakibin eksik hücum aksiyonlarını da düşünürsek kazanma ihtimalini arttırabilir.

Geçen sezon 23 gol atan Pedro Gonçalves 28 Ağustos'ta sakatlanmış ve son Belenenses kupa maçına kadar oynamamıştı. Onun sakatlık dönüşü formu da belirleyici olacaktır.