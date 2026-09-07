Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 9 Eyl 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava arasındaki maç, 9 Eylül 2026'da TSİ 22.00'de, EST ile 15.00'te ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

Maç öncesi

2025 ve 2026 Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, lig aşamasındaki unvan savunmasına Slovan Bratislava karşısında başlıyor.

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PSG, ligdeki sıkıntıları bir kenara bırakmayı umuyor

Avrupa şampiyonu PSG, yeni Ligue 1 sezonuna kendi yüksek standartlarının çok altında, sarsıcı bir başlangıç yaptı. Takımın ligde son dört maçta galibiyeti yok ve bu seri geçen sezona kadar uzanıyor. PSG bu sezon oynadığı maçlarda mümkün olan dokuz puanın yalnızca ikisini aldı ve kaptan Marquinhos'un gol katkıları olmasa durumu daha da kötü olacaktı. Marquinhos, son iki maçlarının her birinde gol attı. Slovan da kötü formda; son iki iç saha maçını kaybetti. Ancak bu iki sonucun öncesinde yeni Slovakya Süper Liga sezonuna dört galibiyetlik bir seriyle başlamıştı.

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Yaya, Afrikalı teknik direktörler için tarihe geçti

Şu anda Slovan'ın başında bulunan Manchester City ve Fildişi Sahili efsanesi Yaya Toure, bir kulübü elemelerden geçirerek kazançlı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşımayı başaran ilk Afrikalı teknik direktör oldu.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

PSG, 2005'ten bu yana ilk kez art arda dört Ligue 1 maçında 2 veya daha fazla gol yedi.

Kvicha Kvaratskhelia, geçen sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 16 gole doğrudan katkı yaptı.

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Muhtemel ilk 11'ler

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique'nin PSG'sinde bu maç öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor ve şu aşamada muhtemel bir kadro da doğrulanmadı. Yaz transfer döneminde Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmesi ve Renato Sanches'in sözleşmesini feshetmesi, kadro tablosunu önemli ölçüde şekillendirdi. Bu nedenle maç yaklaştıkça mevcut grup için güncellemeler bekleniyor.

Yaya Toure'nin Slovan Bratislava kadrosunda da şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve tahmini bir ilk 11 açıklanmış değil. Her iki takım için daha fazla takım haberi, maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Form durumu

PSG, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, Ligue 1'de Lille deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. PSG'nin geriye düştüğü bu maçta Vitinha ve Marquinhos'un geç gelen golleri bir puanı kurtardı. Bu serinin daha önceki bölümünde Rennes ile 2-2 berabere kalan PSG, UEFA Süper Kupa'da ise Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Lens'e karşı Süper Kupa'da alınan 1-0'lık yenilgi ve Manchester United ile oynanan hazırlık maçındaki 1-1'lik beraberlik, beş maçlık seriyi tamamlıyor. PSG bu maçlarda yedi gol atıp beş gol yedi.

Slovan Bratislava, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 30 Ağustos'ta Slovakya üst liginde Zemplin Michalovce'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bu süreçteki en iyi performansları, 15 Ağustos'ta Ruzomberok'a karşı ligde alınan 5-0'lık galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemesi eşleşmesinin rövanşında NK Celje'yi 2-1 yenerek grup aşamasına yükseldiler; ilk maç ise 1-1 bitmişti. Bratislava, bu beş maçta 10 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

İki kulüp daha önce iki kez karşı karşıya geldi ve bu maçların ikisi de 2011-12 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynandı. Son karşılaşma 3 Kasım 2011'de Parc des Princes'te oynandı ve PSG 1-0 kazandı. Daha önceki mücadele ise 20 Ekim 2011'de Bratislava'da oynandı ve 0-0 sona erdi. İki maçın toplamında PSG, bir galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi sicile sahip; bir gol attı ve hiç gol yemedi.

Puan durumu

Güncel Şampiyonlar Ligi puan durumunda Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava, zirvede aynı puanla yer alıyor ve iki takım da ilk sırada bulunuyor.