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Şampiyonlar Ligi
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
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Yardımcı olanlar:

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maç ön izlemesi

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Vitinha

Paris'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Slovan Bratislava maçına kapsamlı ön bakış. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri, form durumunu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava arasındaki maç, 9 Eylül 2026'da TSİ 22.00'de, EST ile 15.00'te ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

Maç öncesi

2025 ve 2026 Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, lig aşamasındaki unvan savunmasına Slovan Bratislava karşısında başlıyor.

PSG Champions LeagueGetty Images

PSG, ligdeki sıkıntıları bir kenara bırakmayı umuyor

Avrupa şampiyonu PSG, yeni Ligue 1 sezonuna kendi yüksek standartlarının çok altında, sarsıcı bir başlangıç yaptı. Takımın ligde son dört maçta galibiyeti yok ve bu seri geçen sezona kadar uzanıyor. PSG bu sezon oynadığı maçlarda mümkün olan dokuz puanın yalnızca ikisini aldı ve kaptan Marquinhos'un gol katkıları olmasa durumu daha da kötü olacaktı. Marquinhos, son iki maçlarının her birinde gol attı. Slovan da kötü formda; son iki iç saha maçını kaybetti. Ancak bu iki sonucun öncesinde yeni Slovakya Süper Liga sezonuna dört galibiyetlik bir seriyle başlamıştı.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images


Yaya, Afrikalı teknik direktörler için tarihe geçti

Şu anda Slovan'ın başında bulunan Manchester City ve Fildişi Sahili efsanesi Yaya Toure, bir kulübü elemelerden geçirerek kazançlı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşımayı başaran ilk Afrikalı teknik direktör oldu.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

  • PSG, 2005'ten bu yana ilk kez art arda dört Ligue 1 maçında 2 veya daha fazla gol yedi.
  • Kvicha Kvaratskhelia, geçen sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 16 gole doğrudan katkı yaptı.
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Muhtemel ilk 11'ler

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava Muhtemel kadrolar

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Luis Enrique'nin PSG'sinde bu maç öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor ve şu aşamada muhtemel bir kadro da doğrulanmadı. Yaz transfer döneminde Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmesi ve Renato Sanches'in sözleşmesini feshetmesi, kadro tablosunu önemli ölçüde şekillendirdi. Bu nedenle maç yaklaştıkça mevcut grup için güncellemeler bekleniyor.

Yaya Toure'nin Slovan Bratislava kadrosunda da şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve tahmini bir ilk 11 açıklanmış değil. Her iki takım için daha fazla takım haberi, maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Form durumu

PSG

PSG - Form

AVL
K2-1
RCL
K1-0
REN
B2-2
LIL
B2-2
ASM
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SLB

SLB - Form

CEL
B1-1
FCK
K1-2
CEL
K1-2
ZEM
K1-2
DST
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

PSG, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, Ligue 1'de Lille deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. PSG'nin geriye düştüğü bu maçta Vitinha ve Marquinhos'un geç gelen golleri bir puanı kurtardı. Bu serinin daha önceki bölümünde Rennes ile 2-2 berabere kalan PSG, UEFA Süper Kupa'da ise Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Lens'e karşı Süper Kupa'da alınan 1-0'lık yenilgi ve Manchester United ile oynanan hazırlık maçındaki 1-1'lik beraberlik, beş maçlık seriyi tamamlıyor. PSG bu maçlarda yedi gol atıp beş gol yedi.

Slovan Bratislava, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 30 Ağustos'ta Slovakya üst liginde Zemplin Michalovce'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bu süreçteki en iyi performansları, 15 Ağustos'ta Ruzomberok'a karşı ligde alınan 5-0'lık galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemesi eşleşmesinin rövanşında NK Celje'yi 2-1 yenerek grup aşamasına yükseldiler; ilk maç ise 1-1 bitmişti. Bratislava, bu beş maçta 10 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimSlovan Bratislava
1
1
0
Ligi Europa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
MS
Ligi Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
1Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti0/2
Her iki takım da gol attı0/2

İki kulüp daha önce iki kez karşı karşıya geldi ve bu maçların ikisi de 2011-12 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynandı. Son karşılaşma 3 Kasım 2011'de Parc des Princes'te oynandı ve PSG 1-0 kazandı. Daha önceki mücadele ise 20 Ekim 2011'de Bratislava'da oynandı ve 0-0 sona erdi. İki maçın toplamında PSG, bir galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi sicile sahip; bir gol attı ve hiç gol yemedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

Güncel Şampiyonlar Ligi puan durumunda Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava, zirvede aynı puanla yer alıyor ve iki takım da ilk sırada bulunuyor.

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