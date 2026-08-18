Paris Saint-Germain - Rennes Ligue 1 maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Rennes: Maç detayları

1. Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile Stade Rennais, 23 Ağustos 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Maç özeti ve açılış haftasının önemi

Paris Saint-Germain, 2026/27 Ligue 1 sezonuna kendi sahasında Stade Rennais'i Parc des Princes'te ağırlayarak başlayacak. Son dönemin devi, iç sahadaki yürüyüşüne güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken Rennes ise sezonun açılış haftasında başkentte hemen ses getirmek istiyor.

Paris Saint-Germain erken standardı belirlemek istiyor

PSG, yıldızlarla dolu kadrosuyla yeni sezona ülkedeki hakimiyetini yeniden ortaya koyma hedefiyle giriyor. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Vitinha gibi kilit isimlerin etrafında şekillenen başkent ekibi, Parc des Princes'in enerjisini kullanarak oyunun temposunu belirlemeyi ve daha ilk andan üç puanı almayı amaçlıyor.

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Kırmızı-siyahlılar sezona sürpriz bir çıkış arayarak giriyor

Rennes, 1. haftada şampiyonu hazırlıksız yakalamak umuduyla Paris'e gidiyor. Şubat 2026'da Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul ve Breel Embolo'nun golleriyle PSG karşısında alınan etkileyici 3-1'lik galibiyetin hatırası, konuk ekibe taktik anlamda özgüven verecek. Ancak orta saha oyuncusu Mahdi Camara'nın cezası da dahil olmak üzere önemli eksiklerin yönetilmesi, Rennes'in sezonun başındaki kadro derinliğini sınayacak.

Tarihsel üstünlük ile son dönemdeki gollü maçlar karşı karşıya

Tarihsel olarak Paris Saint-Germain, bu eşleşmede 22 galibiyetle Rennes'in 9 zaferi ve 6 beraberliğine kıyasla üstün durumda. Yine de son karşılaşmalar, Rennes'in savunmadaki hataları değerlendirme konusunda fazlasıyla yetenekli olduğunu gösteriyor ve bu da açılış haftasındaki bu maçı taktik keskinlik ile sezon başı ritminin dikkat çekici bir testi haline getiriyor.

Tahmini 11'ler

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique'nin bu maç öncesinde PSG için listelenmiş doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor, ancak olası bir ilk 11 sunulmuş değil. Bradley Barcola'nın olası ayrılığıyla ilgili durum kadroya belirsizlik katıyor ve maç saatine yakın yeni güncellemeler bekleniyor.

Rennes, kaleci Nicolas Lemaitre'den sakatlık nedeniyle, orta saha oyuncusu Mahdi Camara'dan ise ceza nedeniyle yararlanamayacak. Franck Haise'in Paris deplasmanı öncesinde bu bölgelerdeki seçenekleri azalmış durumda ve yeni takım haberleri mevcut olduğunda eklenecek.

Form durumu

PSG, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Trophée des Champions'ta Lens'e 1-0 yenildi; bu sonuç, karşılaşmanın Lens'in kendi sahasında oynanması nedeniyle LFP'ye yönelik eleştirileri tetikledi. Bu süreçteki en iyi sonucu ise UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek aldı. Söz konusu beş maçta PSG altı gol atıp beş gol yedi, ancak bu örneklem rekabetçi maçların yanı sıra hazırlık karşılaşmaları ve kupa maçlarını da içeriyor.

Rennes, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son karşılaşması sezon öncesi hazırlık maçında Sunderland'e karşı 2-1'lik yenilgiyle sonuçlandı ve yaz döneminin daha önceki bölümünde Brentford'a da 4-2 kaybetti. Tek galibiyetini ise temmuz sonlarında Club Brugge karşısında 2-1'lik skorla aldı. Rennes bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Roazhon Park'ta PSG'yi 3-1 mağlup etti. Ondan önce PSG, Aralık 2025'te Parc des Princes'te Rennes karşısında gol yemeden beş gol atarak bu eşleşmeye damga vurmuştu. Son beş karşılaşmanın genelinde PSG, Rennes'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir dereceye sahip ve bir diğer PSG galibiyeti de Nisan 2024'te Coupe de France'da geldi. PSG bu beş maçta 14 gol attı; Rennes ise beş gol kaydetti.