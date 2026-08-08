Paris Saint-Germain, devam eden yaz transfer döneminde Juventus'un hedeflerinden birini kadrosuna katmak için teklifini artırmaya hazırlanıyor.

"Sky Sport Italia" ağının aktardığına göre, Parma daha önce Paris Saint-Germain'in kaleci Zion Suzuki'yi kadrosuna katmak için sunduğu 28 milyon avroluk ve buna ek olarak 5 milyon avroluk bonuslardan oluşan ilk teklifi reddetmişti; ancak Fransa şampiyonunun sunmayı planladığı iyileştirilmiş teklifi reddetmesi pek olası görünmüyor.

Aynı kaynak, Paris başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin bonuslar dahil yaklaşık 35 milyon avroyu masaya koymaya hazır olduğunu, iki kulüp arasında önümüzdeki haftanın başında yeni temasların gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Paris Saint-Germain, kariyerinde önemli bir yükselişi temsil edecek bu transferi memnuniyetle karşılayacağını daha önce açıkça belirten Japon kaleciyi kadrosuna katmak için anlaşmaya varma konusunda iyimserliğini ortaya koyuyor.

Bu haberler Juventus açısından hem olumlu hem de olumsuz bir yön taşıyor; zira Suzuki, Luciano Spalletti'nin kaleci mevkisi için tercih ettiği hedefti.

Juventus, Japon kalecinin "Prensler Parkı"na transferinin tamamlanması halinde onu doğrudan Paris'ten kiralık olarak kadrosuna katma umudunu koruyor.