Paris Saint-Germain, İtalya Serie A'dan dikkat çeken bir transferi bitirdi

Paris Saint-Germain yöneticileri, devam eden yaz transfer döneminde İtalya Serie A'dan dikkat çekici bir transferi bitirmeyi başardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Paris Saint-Germain, Zion Suzuki'yi transfer etmek için Parma ile anlaşmaya vardı. Transfer tamamlandı."

Şunları ekledi: "Japon kaleci, toplam değeri 35 milyon euro olan bir transferle gelecek için katılıyor."

Şöyle bitirdi: "Paris Saint-Germain, düzenli olarak oynaması için Suzuki'yi kiralık göndermeyi düşünüyor ve onu kadrosuna katmak için en önde gelen aday olan Juventus yakında bir karar verecek."

