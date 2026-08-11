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Paris Saint-Germain, İtalya Serie A'dan dikkat çeken bir transferi bitirdi

Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Juventus
Z. Suzuki
Serie A
1. Lig
Fransa
İtalya
Japonya

Juventus'un gözü üzerinde

Paris Saint-Germain yöneticileri, devam eden yaz transfer döneminde İtalya Serie A'dan dikkat çekici bir transferi bitirmeyi başardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Paris Saint-Germain, Zion Suzuki'yi transfer etmek için Parma ile anlaşmaya vardı. Transfer tamamlandı."

Şunları ekledi: "Japon kaleci, toplam değeri 35 milyon euro olan bir transferle gelecek için katılıyor."

Şöyle bitirdi: "Paris Saint-Germain, düzenli olarak oynaması için Suzuki'yi kiralık göndermeyi düşünüyor ve onu kadrosuna katmak için en önde gelen aday olan Juventus yakında bir karar verecek."

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