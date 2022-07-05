Fransız ekibin yeni hocası, Brezilyalı yıldızdan ne istediğini çok iyi biliyor.

Christophe Galtier, Neymar'ın Paris Saint-Germain'de kalmasını istediğini doğrularken Brezilyalı süperstardan en iyi performansı nasıl alabileceğine dair çok net bir fikre sahip olduğunu da iddia etti.

Mauricio Pochettino'nun salı sabahı görevden alınmasının ardından Lille'in eski hocası Galtier, Parc des Princes'in yönetim dizginlerini eline aldı.

Arjantinli hoca, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son başarısızlığının en büyük bedelini ödedi ve bu da Neymar'ın kulüpteki geleceği hakkında yeni söylentilere yol açtı.

Ancak Galtier, 30 yaşındaki oyuncunun planlarının merkezinde olacağını söyledi.

Galtier, Neymar'ın PSG'de kalacağını söyledi

GOAL, PSG'nin mevcut transfer döneminde uygun bir teklif alması halinde Neymar'ı bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

Neymar için Camp Nou'ya potansiyel bir dönüş önerilirken ayrıca, Premier Lig üçlüsü Chelsea, Manchester United ve Newcastle United'ın da oyuncuya ilgisi vardı.

Ancak Galtier, böyle yetenekli bir oyuncunun takımında yer almasını istiyor ve onu bırakmaya hiç niyeti yok.

Fransız hoca ilk basın toplantısında, "Neymar dünya çapında bir oyuncu, hangi koç onu kadrosunda istemez ki. Takımda bir denge bulmalıyız.

"Ondan ne istediğim konusunda çok net bir fikrim var. Onunla henüz tanışmadım, ama bizimle kalmasını istiyorum" dedi.

Galtier, Mbappe hakkında ne dedi?

Fransız hoca ayrıca, Kylian Mbappe'nin Parc des Princes'te üç yıllık yeni bir sözleşme imzalaması ve Real Madrid'e transfer olmayı reddetmesi hakkında da konuştu.

PSG'nin yeni patronu, yıldız oyuncuyla çalışma şansına sahip olacağından memnun, ancak Paris'teki süperstar statüsünden dolayı kendisine aşırı sorumluluk yüklenmesini istemiyor.

Galtier, Mbappe hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Fransız olarak Fransa'da kaldığı için çok mutluyum. Ligimiz ve PSG için iyi. Onunla herhangi bir konuşmam olmadı.

"Kylian'ın takımdan ne beklediğini biliyorum. Takıma ne getirdiğini biliyoruz. Ona, çok fazla sorumluluk yüklenmesini istemiyorum.

"Mbappe, üzerine baskı yapmak istemediğim genç bir oyuncu."

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