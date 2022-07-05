Bonservisi elinde olan Belçikalı golcü, İtalyan deviyle resmen anlaşma sağladı.

Divock Origi, Serie A'nın son şampiyonu AC Milan'a bonservissiz bir şekilde transfer oldu. İtalyan devi, bu transferin gerçekleştiğini resmen onayladı.

Belçikalı yıldızın, Liverpool'daki sözleşmesi geçen sezonun sonunda bitti ve San Siro'ya geçmeyi seçti.

27 yaşındaki Origi, Kırmızılar ile dört yıl geçirdi, ancak 2021-22'deki toplamda 18 maça çıkabildi ve bu maçlardan sadece yedi tanesini Premier Lig'de oynayabildi.

Origi'nin, Milan'daki kontrat süresi ve maaşı ne kadar?

Golcü oyuncu, Milan ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve yıllık maaşının 4 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor.

Liverpool, 9 Haziran'da Belçikalı oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği ayın sonunda kulüpten ayrılacağını doğrulamıştı.

Origi, Milan'da oynayabilecek mi?

Milan'ın, Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin 2021-22 sezonundan sonra bitmesiyle hücumda takviyeye ihtiyacı vardı.

İsveçli yıldız, bir diz ameliyatı geçirecek ve 2022'nin geri kalanında oynama ihtimali şu an itibarıyla görünmüyor.

Hatta, onun futbol kariyerine devam edip etmeyeceği bile henüz belli değil.

İsveçli forvetin olası ayrılışı, Olivier Giroud'u Stefano Pioli'nin kadrosunda tanınan tek forvet olarak bırakıyor.

Böylece Origi, Milan'da düzenli olarak oynamak için iyi bir şansa sahip olacak.

Liverpool, Origi'nin ayrılığının ardından ne yapacak?

Kırmızılar, bu yaz hücum hattında büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Sadio Mane'nin, Bayern Münih'e 43 milyon Dolar'a transfer olmasıyla Liverpool için köklü bir değişiklik yaşanacağı açık.

Ayrıca, 19 milyon Dolar'a Takumi Minamino'yu Monaco'ya sattılar.

Ancak Jurgen Klopp'un takımı, Benfica'nın yıldızı Darwin Nunez'in Anfield'a gelmesiyle forvet hattına güçlü bir takviye yaptı.

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