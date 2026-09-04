Paris Saint-Germain, ligdeki üçüncü maçında da sezonun ilk galibiyetini alamadı. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi sahası Parc des Princes'te AS Monaco'ya sürpriz şekilde 1-2 mağlup oldu. Eski Ajaxlı Stanis Idumbo, bitime çeyrek saat kala maçın kaderini belirleyen isim oldu.

PSG, maçtan hemen önce beş oyuncu ve Luis Enrique'nin (2031 ortası) sözleşme uzatmalarını açıklayarak taraftarlara harika bir haberle başladı. João Neves (2031), Willian Pacho (2031), Senny Mayulu (2031), Lucas Beraldo (2031) ve Fabián Ruiz (2028), tıpkı teknik direktörleri gibi Paris'te daha uzun süre kalacak.

Sportif açıdan bakıldığında PSG için bu sezon işler hiç de kolay gitmiyor. Başkent ekibi, Fransa Süper Kupası mücadelesini RC Lens'e kaybetti ve ligdeki ilk maçlarında da Stade Rennes (2-2) ile Lille OSC (2-2) karşısında kazanamadı. Enrique'nin takımı cuma günü yeniden ayağa kalkmayı hedefliyordu.

PSG'nin başlangıcı da Khvicha Kvaratskhelia ve Desiré Doué için yakalanan büyük fırsatlarla umut vericiydi. Skoru açan ise sonunda bir hücum oyuncusu değil, bir savunmacı oldu. Marquinhos, Kvaratskhelia'nın ortasını yerden sekmesinin ardından kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Mika Godts, Ousmane Dembélé ve Ferran Torres gibi isimlerin yedek başladığı PSG, devre arasının ardından sorun yaşamaya başladı. Eski PSV'li Jordan Teze, oyuna girdikten altı dakika sonra yaptığı ortayı Nazinho'nun kafasına adeta nokta atışıyla göndererek beraberlik golüne büyük katkı yaptı: 1-1.

PSG için işler daha da kötüye gitti. Bitime çeyrek saat kala Idumbo, doğrudan rakibini geçtikten sonra kaleci Matvey Safonov'u yakın köşede şaşırttı: 1-2.

PSG, Ferran'ın (63'), Godts'un (68') ve Dembélé'nin (68') oyuna girmesine rağmen bir gol daha bulamadı ve böylece üç maç sonunda neredeyse gerçek dışı sayılabilecek iki puanda kaldı. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Pazar günü ise deplasmanda Stade Brest ile karşılaşacak.



