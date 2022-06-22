Fransız ekibi, yıldız oyuncusunun takıma olan bağlılığından asla şüphe duymuyor.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'nin geçen yaz Real Madrid'e transfer olmak istemesine rağmen Ligue 1 kulübünden asla ayrılmak istemediğinde ısrar ediyor.

Mbappe, PSG'de kalmak için yeni bir sözleşme imzalamadan önce bu yaz bonservissiz olarak Santiago Bernabeu'ya transfer olmaya çok yakındı.

Ancak, Fransız ekibi onu bırakmamaya kararlıydı ve sürpriz bir şekilde yıldız oyuncuyu takımda tutmayı başardı.

Bunun üzerine PSG başkanı, oyuncunun para için transfer olmak istemediği söylerken Mbappe ve ailesini iyi tanıdığının altını çizdi.

Bu karar İspanya'da kargaşaya neden oldu, La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransız yıldızın yeni sözleşmesiyle ilgili olarak UEFA'ya resmi bir şikayette bile bulundu.

Al-Khelaifi, Mbappe hakkında ne dedi?

Marca'ya verdiği demeçte, "Geçen yaz Mbappe için Real Madrid'den gelen 180 milyon Euro’luk teklifi reddettim, çünkü Kylian'ın PSG'de kalmak istediğini biliyordum.

"Onu çok iyi tanıyorum, onun ve ailesinin ne istediğini biliyorum ve para için transfer olmak istemiyor. O, parayı seçmedi. Bu yüzden PSG'de kaldı.

“Şehri için burada olmayı istedi ve PSG’de oynamayı tercih etti" dedi.

PSG başkanı, Tebas'ın şikayetleri hakkında ne düşünüyor?

Al-Khelaifi, Mbappe'nin kararını "futbola hakaret" olarak nitelendiren Tebas'a da atıfta bulundu.

“Ne yapıyorsak, yapabileceğimizi bildiğimiz için yapıyoruz.

“Başka ligler, kulüpler veya federasyonlar hakkında konuşmak bizim tarzımız değil.

"Biz ders vermiyoruz ve kimsenin de bize ders vermesine izin vermeyeceğiz.

“Her yıl aynı. Projemizi inşa etmeye devam edeceğiz.”

Bu açıklamanın ardından PSG başkanı, transfer stratejilerinin devam ettiğini ve bu konuda asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

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