Brezilyalı yıldız, bulunduğu yerin büyüklüğünün farkında ve onun, daha yapacak çok işi var.

Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, Paris Saint-Germain'den gelen transfer teklifinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Genç yıldız, geleceğini Real Madrid'e adadığını belirterek dünyanın en büyük kulübünde büyümeye devam edebileceğine inanıyor.

Vinicius, 2021-22 sezonunda Santiago Bernabeu'da harika bir sezon geçirdi ve Flamengo'dan genç bir oyuncu olarak takıma katılmasından bu yana, kişisel olarak en iyi dönemini geçirdi ve 52 maçta 22 gol attı.

Mayıs ayında La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başardı ve 14. Avrupa şampiyonluğunu Liverpool karşısında kazanan Madrid için unutulmaz bir yıl oldu.

Vinicius Madrid'in geleceği hakkında ne dedi?

Blancos ası SporTV'ye verdiği demeçte Vinicius, "Dünyanın en büyük kulübünde devam edeceğim" dedi.

"Bu sadece bir başlangıç. Kazanacak çok şeyim var. Kariyerimin sonunda birçok kupaya sahip olmayı umuyorum.

"Yaşla ilgili olarak gelişmek için zaman ayırmak normal. Antrenmanda birçok adımı atladım. 16 yaşında profesyonel oldum ve hala tam olarak şekillenmedim.

"Real çok büyük bir kulüp ve baskıyı temsil ediyordu ama çok deneyimli oyuncular olan Benzema, Marcelo ve Casemiro'dan yardım aldım.

“Her zaman gelişiyorum. Bu sezon iyiydi, umarım bir sonraki sezon daha iyi olur."

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Vinicius’un, Haziran 2024'e kadar Madrid ile sözleşmesi devam ediyor, ancak haberlere göre yakında yeni bir anlaşma imzalayacak.

Brezilyalı yıldızın, şu anki sözleşmesi onu kulüpteki en düşük ücretli oyunculardan birisi yapıyor.

Ancak, özellikle geçen sezonki başarılarının ardından yeni bir sözleşmeyle iyi bir maaş alması bekleniyor.

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