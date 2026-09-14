



Paris Saint-Germain, Faslı oyuncusu Ashraf Hakimi'nin, dün Fransa Ligi'nde oynanan Brest maçında geçirdiği sakatlığın detaylarını açıkladı.

Paris Saint-Germain dün Stade Brestois karşısında deplasmanda 1-0'lık değerli bir galibiyet elde etti. Ancak Luis Enrique'nin öğrencileri maç sırasında Ashraf Hakimi'nin hizmetlerinden mahrum kaldı; zira Parisli savunmacının diz arkası kaslarında bir sakatlık yaşadığı görüldü ve teknik direktörü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sakatlığın ciddiyetini belirleyemedi.

Başkent kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla bugün pazartesi günü şu açıklamayı yaptı: "Ashraf Hakimi, dün geceki Brest maçında sağ uyluğunda hafif bir sakatlık yaşamasının ardından iki gün boyunca tıbbi tedaviye tabi tutulacak."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu sürenin sonunda ek bir tıbbi muayene yapılacak."

Buna göre Faslı bek, önümüzdeki pazar günü Fransa Ligi'nde Olympique Marsilya'ya karşı oynanacak Clasico maçında yer almak için hâlâ hazır durumda.

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