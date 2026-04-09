Paris Saint-Germain, 3 önemli oyuncusunu kaybetmek üzere

Perşembe günü yayınlanan bir Fransız basın haberine göre, Paris Saint-Germain, en önemli üç genç yeteneğini kaybetmek üzere.

PSG, Avrupa'da genç yetenekleri geliştirme konusunda en önde gelen kulüplerden biri olarak kabul ediliyor. Bu durum, son yıllarda teknik direktör Luis Enrique'nin büyük desteği sayesinde akademiden mezun olan birçok oyuncunun A takımda forma giyme fırsatı bulmasıyla açıkça ortaya çıkıyor.

Warren Zaire-Emery, Sini Mayolo, Quentin N'Djantao ve Ibrahim M'Baye bunun harika örnekleridir.

Ancak, Paris Saint-Germain'in transfer ettiği Barcelona gibi diğer kulüplerde olduğu gibi, Paris de kendi başarısının kurbanı olma riskiyle karşı karşıyadır.

Avrupa'daki diğer kulüpler, Paris kulübünün akademisinden çıkan genç oyuncuların gelişimini yakından takip ediyor ve daha da önemlisi, onlara yakın gelecekte önemli roller ve daha yüksek maaşlar sunabiliyor.

"L'Équipe" gazetesinin bildirdiğine göre, kulübün akademisinden çıkan birçok genç oyuncuya büyük talep var ve Paris Saint-Germain'in profesyonel sözleşme teklif ettiği Matis Yangel'in, Alman kulüplerinden gördüğü büyük ilgi nedeniyle ayrılması muhtemel.

17 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu olağanüstü yeteneklere sahip ve bu sezon A takımda iki maça çıktı: ilki geçen Aralık ayında Fransa Kupası'nda Fontainebleau'ya karşı, ikincisi ise Eylül ayı başlarında Fransa Ligi'nde Auxerre'ye karşıydı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Ayari'nin de ayrılması bekleniyor ve tüm işaretler onun Hollanda Eredivisie'ye gideceğini gösteriyor; Ajax, ona profesyonel bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Ayari, Gençler Ligi'nde (8 maçta 5 gol ve 3 asist) ve Gambardella Kupası'nda (4 maçta 7 gol ve 1 asist) etkileyici istatistiklere sahip.

18 yaşındaki stoper ve Fransa U19 milli takım oyuncusu Emmanuel Mbemba ise Paris FC'den teklif aldı ve Bayern Münih ve Bayer Leverkusen gibi birçok büyük kulüp onun durumunu takip ediyor.

