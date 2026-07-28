Paris, Rodri'yi kadrosuna katma konusundaki kararını verdi

Paris Saint-Germain, kadrosunu güçlendirme çabaları çerçevesinde, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile yaz transfer döneminde anlaşma konusundaki tutumunu netleştirdi. Bu gelişme, kulübün Luis Enrique yönetiminde son iki sezonda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak tarihinde eşi görülmemiş bir başarıya imza atmasının ardından geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, son dönemde Rodri'nin adı Paris Saint-Germain için olası bir seçenek olarak gündeme geldi; bu adım, Real Madrid'in Yan Diomande'yi kadrosuna katma hamlesine bir yanıt olarak değerlendirildi. Ancak Paris ekibinin yönetimi bu transferi hiçbir zaman ne başkan Nasser Al-Khelaifi ne spor danışmanı Luis Campos ne de teknik direktör Luis Enrique tarafından ele almadı.

Paris Saint-Germain yetkilileri, Vitinha'nın şu anda kendi mevkisindeki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyor. Ayrıca takımın orta saha hattının birçok alternatife sahip olduğuna inanıyorlar; bunların yanı sıra João Neves ve Fabián Ruiz gibi Luis Enrique yönetiminde seviyelerinde büyük bir sıçrama yakalayan oyuncular ile Didier Deschamps'ın yanında ilk on birde yer almamasına rağmen Dünya Kupası'na katılma fırsatı bulan Warren Zaïre-Emery de bu alternatifler arasında.

Paris Saint-Germain, Kraliyet Kulübü'nün ilgisi nedeniyle Yan Diomande transferi yarışından çekilmiş olmasına rağmen, Real Madrid'in herhangi bir transferini engelleme niyetinde olmadığını vurguluyor. Real Madrid, oyuncu ve Leipzig ile anlaşmasını bu hafta içinde sonuçlandırabilir.

Paris ekibi, transferin maliyetinin yüksek olması ve kanat oyuncusunun büyük mali talepleri nedeniyle Diomande transferinden vazgeçtikten sonra halihazırda başka seçenekler arıyor; gündeme gelen isimler arasında Ferran Torres öne çıkıyor.