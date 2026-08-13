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Ferran Torresgetty

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Paris, Ferran Torres'i kapıyor: Transferin tüm detayları

Transfers
F. Torres
Barcelona
La Liga
Paris Saint-Germain
1. Lig
İspanya
Fransa

50 milyon euro, ek bedeller hariç

Barcelona, İspanyol forvet Ferran Torres'in satışı konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Böylece 26 yaşındaki oyuncunun Camp Nou'daki serüveni sona ererken, Fransa'nın başkentinde yeni bir sayfa açılmaya hazırlanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, iki kulüp yaklaşık 50 milyon euro değerinde nihai bir anlaşmaya ulaştı. Anlaşmada herhangi bir ek madde ya da değişken bulunmuyor, dolayısıyla rakam sabit ve kesin olacak.

Bu anlaşma uyarınca, eski Valencia forveti Paris Saint-Germain ile beş yıl sürecek bir sözleşme imzalayacak ve yakın zamanda takıma katılması bekleniyor. 

Ferran, menajeri aracılığıyla Barcelona yönetiminden, transferini tamamlamak amacıyla geçtiğimiz çarşamba günü Hansi Flick yönetimindeki antrenmanlara katılmama izni istemişti.

Barcelona ve Paris Saint-Germain yönetimleri şu anda sözlü anlaşmayı resmi sözleşmelere dökmek için çalışıyor. Geriye yalnızca oyuncunun anlaşmanın resmen açıklanmasından önce Paris'te sağlık kontrolünden geçmesi kaldı. Bu adım, iki kulübün nihai anlaşmasının ardından tamamen formalite niteliğinde olup geri dönüşü bulunmuyor.

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