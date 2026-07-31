Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, takımdaki yeni takım arkadaşı Morgan Rogers'a esprili bir uyarıda bulunarak, meşhur "buz gibi soğukluk" gol sevincini kullanması halinde kapısına icra memurları göndereceğini söyledi.

Manchester City'de birlikte forma giyen ve Rogers'ın 117 milyon sterlin karşılığında transfer olmasının ardından Stamford Bridge'de yeniden bir araya gelen yakın iki arkadaş, aşırı soğuk hissediyormuş gibi göründükleri aynı gol sevincini uyguluyor.

24 yaşındaki Palmer, ikonik gol sevincini geçen yıl Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nde tescil ettirmişti; ancak Chelsea'nin yeni kanat oyuncusu, bu sevinci profesyonel bir maçta ilk kullanan kişi olarak Chelsea yıldızını birkaç gün geçmişti.

İkili, yaz boyunca mesajlaştı ve aralarındaki konuşma sürekli devam etti; bu, Rogers'ın 10 numaralı forma sahibine Chelsea'ye transfer olmaya yaklaştığını söylemesinin ardından oldu; üstelik Rogers, Arsenal kulübünün de başlıca hedeflerinden biriydi.

Gol sevinci üzerindeki rekabet krizini nasıl çözecekleri sorulduğunda Palmer, İngiliz "The Sun" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Bu konuyu hiç konuşmadık!"

Ve ekledi: "Bu, işte o meselelerden biri; o yapıyor, ben de yapıyorum. Ben onu marka olarak tescil ettirdim, yani eğer bir şey yapmaya kalkarsa, icra memurları kapısında olur!"

Gülerek devam etti: "Hayır, onu birlikte kutlayacağız."

Palmer'ın yaz tatiline çıktığı dönemde, İngiliz rekoru kıran yeni transfer, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyordu; bu da yeni takım arkadaşlarına, ancak onların Avustralya ve Asya'daki yeni sezon hazırlık turundan dönüşünden sonra katılacağı anlamına geliyor.

Rogers ve Palmer birlikte büyüdü ve Manchester City'nin yanı sıra İngiltere Milli Takımı'nda da aynı takımda oynadı; 10 numaralı forma sahibi, özellikle birbirlerine ne kadar yakın oldukları düşünüldüğünde, birlikte nasıl uyum sağlayacakları konusunda hiçbir endişe taşımıyor.

Palmer şunları anlattı: "Onunla sürekli konuşuyorum, ama Chelsea'nin onu transfer etmeye çalıştığını duyduğumda, ona daha yoğun bir şekilde mesaj atıyordum. Belki benden bıkmıştı, ama en azından şimdi burada."

Ve tamamladı: "Katılmaya geldiğinde bana hemen söyledi. Konu sızdırılmadı ve kimse bundan haberdar olmadı; sadece ben, o ve kulüpteki üst yönetim. Bu yüzden saklaması zor bir sırdı, ama ben sırrı korudum!"

Rogers'ın üst düzey bir transfer olması konusunda Palmer şöyle dedi: "Kesinlikle, ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Elbette en iyi arkadaşlarımdan biri, bu yüzden bu transfer için çok mutluyum."

Şöyle bitirdi: "Biz farklı iki oyuncuyuz; o topla ya da topsuz benden daha çok fiziksel yapısına dayanıyor ve topu ilerletmeyi seviyor, bense pas vermeyi tercih ediyorum. Birlikte mükemmel şekilde oynayabileceğimizi düşünüyorum, zaten küçükken de birlikte oynamıştık."