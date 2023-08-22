İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i eleştirdi.

Rubiales, Hermoso'yu yakalayıp öptü

Yaptığından dolayı özür diledi

İspanya Başbakanı, Rubiales'e sert tepki gösterdi

NE OLDU? İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yenmesinin ardından kupa töreni sırasında podyumda Hermoso'yu dudaklarından yakalayıp öptü. Olaydan sonra Rubiales, kendisini eleştirenleri "kaybedenler" ve "b**tanlar" olarak nitelendirerek daha da çok tepki çekti. Daha sonra ise bu durum, onu özür dilemeye zorladı.

Rubiales'in tutumunun ardından İspanya Başbakanı Sanchez olaya dahil oldu ve federasyon başkanının özür dilemesinin yeterli olmadığı söyledi.

NE SÖYLENDİ? Salı günü düzenlediği basın toplantısında Sanchez, "Gördüğümüz kabul edilemez bir jestti. Rubiales'in özürleri yeterli değil. Hatta bence hiç yeterli değil. Hepimizin gördüklerini açıklığa kavuşturmak için adımlar atmaya devam etmesi gerekiyor."

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BÜYÜK RESİM: İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz da Rubiales'i eleştirerek, 'Bir kadının tacize ve saldırıya uğradığı' gerekçesiyle federasyon başkanının istifasını talep etti. Öte yandan Eşitlik Bakanı Irene Montero da olayı "bir çeşit cinsel saldırı" olarak tanımladı.

Olaya maruz kalan Hermoso da 'bundan hoşlanmadığını' söyledi ancak daha sonra Rubiales'i savunmak için konuştu ve onun eylemlerini "Dünya Kupası'nı kazanmanın getirdiği büyük mutluluk nedeniyle tamamen spontane bir karşılıklı jest" olarak yorumlayarak görmezden geldi.

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Goal / Getty / The Sun

SIRADA NE VAR? Özür dilemesine rağmen Rubiales sarsılmış bir zeminde duruyor. Federasyon başkanının, İspanyol siyasetçilerin artan baskısı karşısında görevine devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek.