ÖZEL | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhiy Rebrov: "Sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için savaşıyoruz"

Premier Lig'de Tottenham formasıyla sergilediği performansla Avrupa çapında ün yapan Serhiy Rebrov, 2013'te kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de 1.5 yıl forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Ukraynalı efsane; Dinamo Kiev, Al Ahli ve Ferencvaros'u çalıştırdıktan sonra 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in başına geçti.

Vatanından uzakta olsa da, Rusya işgali altındaki ülkesine destek vermek için çaba gösteren Rebrov; Ukrayna futbolunun önemli isimleri Zinchenko, Yarmolenko, Malinovski ve Yaremchuk ile birlikte bir fon oluşturdu. Bu fon, Ukrayna ordusuna maddi destek sağlamayı hedefliyor.

Al Ain'deki görevi nedeniyle Dubai'de bulunan Rebrov, GOAL'e verdiği özel röportajda Kiev'deki ailesi ve yakınları için duyduğu endişeyi dile getirdi ve mümkün olduğunda ülkesine dönüp topraklarını savunacağını vurguladı.

Bugün nasılsın? Sen ve ailen güvende misiniz?

Evet; ben, karım ve çocuklarım güvendeyiz. Al Ain için çalıştığım için Dubai'deyiz. Ama ailem Kiev'de. Oradaki durumu kontrol etmek ve öğrenmek için her zaman birbirimizi arıyoruz. Kolay değil, ama elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz.

Ailen şu anda güvende mi?

Kiev'de ve ayrıca Kharkiv, Marioupol ve Soumy gibi diğer şehirlerde neler olduğunu gördüğünüzde, güvende olup olmadıklarını asla bilemezsiniz. Bütün bu şehirleri onlar (Ruslar) yok etmeye çalışıyorlar. Birçok bina ve anıt zaten yıkıldı.

Neredeyse iki hafta süren Rus işgalinden sonra bugün ne hissediyorsunuz?

Tabii bu işgalin şokunu hala yaşıyoruz. Kimse beklemiyordu. Bu siyasetle ilgili değil. İnsanlar bunun jeopolitik olduğunu söylüyor ama değil. Bu gerçek bir savaş. Ukrayna milletini yok etmeye çalışıyorlar.

Nedeni ne? anlamıyoruz. Hala kendimize böyle bir şeyin olmasının imkansız olduğunu söylüyoruz. Biz Ukraynalıyız ve geceleri uyumuyoruz. Hemşerilerimizi her zaman arıyoruz, onlara ve gönüllülere yardım etmek için seferber oluyoruz.

Buradan yapabileceğimiz birçok şey var. Ancak, oradaki herkes şu anda şokta. Biz, Ukrayna’da özgürlüğümüzü koruyan ve ülkemizi koruyan tüm insanlarla gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Ülkenize neler olduğunu gördüğünüzde içinizdeki baskın duygu üzüntü müydü, yoksa öfke mi?

Farklı duygulara sahibiz. Elbette kızgın ve üzgünüz. Başka ülkelerde savaş gördüğünüzde, haksız yere acı çekenlere zaten sempati ve destek gösteriyorsunuz. Bu yüzden kendi ulusunuz olduğunda bu durumu hayal edebilirsiniz.

Orada ailemiz ve arkadaşlarımız var... Farklı hislerin birbirine karıştığı kesin. Ve sorun şu ki, tüm bunların neden olduğunu hala anlamıyoruz. Ülkemizde, topraklarımızda yaşıyoruz. Ve birisi gelip bize ne yapacağımızı söylemeye çalışıyor.

Bugün tüm Avrupa ve tüm dünya bize yardım ediyorsa, bunun nedeni Ukrayna'nın özgürlüğü için savaştığını görmeleridir. Ve bize yardım etmeleri onlar için önemli. Bunu yaptılar, ancak şimdi hava sahasını kapatmak da çok önemli. Vatanımızı koruyoruz, fakat havadan gelen bombalara ve katliamlara karşı bunu yapmak zor.

Sence bu savaşı durdurmanın en iyi yolu nedir?

Bugün kimse bu sorunun cevabını bilmiyor. Şu anda, büyük ülkelerin tüm liderleri Vladimir Putin'e baskı yapmaya çalışıyor, ancak o konumlarına bağlı kalıyor. Hepimiz bu savaşın bir an önce bitmesini diliyoruz.

Yaptırımlar onu geri adım atmaya yönlendirmeli, ancak bu savaşın ne zaman biteceği sorusuna cevap vermek imkansız. Aslında bu soruyu, savaşı başlatanlara sormak lazım; biz Ukraynalılara değil.

Ülkenizdeki bağlam ve durum göz önüne alındığında, kişisel olarak işinize konsantre olmanız muhtemelen zordur. değil mi?

Evet, elbette zor. Ama oyuncularımdan memnunum. Şu anda zihinsel ve fiziksel olarak en iyi durumumda değilim ama oyuncularım bana yardım etmek için her şeyi yapıyorlar. Bunu anlıyorlar ve daha çok çalışıyorlar. Ukrayna'yı destekliyorlar ve hepsi bu kabusun sona ermesini umuyor.

Yani kalbiniz ve ruhunuz Ukraynalılarla birlikte mi?

Elbette. Dediğim gibi kendi ülkenizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı etkileyen bir olay olduğunda duyarsız kalamazsınız. Orada olanlarla ilgili, her zaman aşırı derecede endişeleniyoruz.

Güç dengesizliğine rağmen Ukraynalıların cesareti ve direnişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ukraynalıların neler yapabileceğini biliyorum. Biz, güçlü ve gururlu bir halkız ve bugün bunu gösteriyoruz. Ancak sorun şu ki, Rusya şimdi ayrım gözetmeksizin saldırıyor. Sivilleri, çocukları öldürüyorlar...

En büyük sorun bu zulümü yapmaları. Sivilleri tahliye ettiklerini söylediler, ama bunu doğru dürüst yapmadılar. Şimdi de tüm altyapımızı yok etmeye çalışıyorlar. Sadece bizim ordumuzla savaşmaya gelmediler, herkesi öldürüyorlar. Bu adaletsizlik, biz Ukraynalıları daha fazla ateşleyecek ve birlik olmamızı sağlayacak.

Eğer fırsatınız olsaydı, silaha sarılıp ülkenizi savunmaya gider miydiniz?

Bence hepimiz buna hazırız. Bugün buradayım ve bitirdiğimde elbette yardım etmek için ülkeme geri döneceğim. Şu anda herkes Ukrayna'ya yardım ediyor. Ve bunu yapmanın farklı yolları var. Gönüllülerin her zaman yiyecek getirdiğini, ordumuza ve halkımıza yardım ettiğini görüyorsunuz.

Ayrıca, her yere düşen bombaları görmek de hiç kolay değil. Bu insanlar tüm bu risklere göğüs germekte son derece cesurlar. Bugün herkesin Ukrayna'ya yardım etmeye çalıştığını düşünüyorum.

Donetsk yakınlarındaki Horlivka'da doğdun. Rusya yanlısı bir bölge. Şu an orası nasıl?

Bir Ukrayna şehri ve 2014 olaylarından sonra Rusya yanlısı bir bölge haline geldi. Şu anda orada durum zor. DNR (Rus ayrılıkçılar) tarafından kontrol ediliyor. Ailem oradaydı, ama şimdi Kiev'deler. Tüm Ukraynalılar için endişeliyiz. Ve Donetsk bir Ukrayna şehridir. Şu anda her yer çok karışık.

Bugün genel olarak Rusya ve Ruslar hakkında nasıl hissediyorsunuz? Sovyetler Birliği'nde doğdunuz, iki halk arasındaki bu kardeşlik bozuldu mu?

Elbette. Daha önce Rus halkıyla kesinlikle hiçbir sorunum yoktu. Şimdi sorun Putin'de ama Rusya'daki insanların bu rejimi protesto etmediğini söylemek gerekiyor. Ama şimdi tüm dünya burada neler olduğunu görüyor.

Rusların evlerimizi yıkıp tüm bölgeleri bombaladığı videoları artık her yerde. Yani evet, çok üzgünüm. Rusların neden yeterince şey yapmadığını anlamıyorum. Şu anda Ukrayna'da ölen Ruslar da var. Kocalar ve babalar ölüyorlar. Bu yüzden oradaki insanlara çok kızgınım.

Rejimlerinden korkan Rus sporcuların ve futbolcuların, savaş konusunda konuşmadıklarını anlayabiliyor musunuz?

Evet, şu an için hiçbirinin sesini çıkardığını görmedim. Kendi ülkelerinde yaşıyorlar ve savaş olduğunda "askeri operasyon" olduğunu düşündükleri şeyi destekliyorlar. Onları anlamıyorum.

Belki savaş konusunda bir fikirleri vardır, ancak bunu sadece aileleriyle özel olarak konuşuyorlardır. Sokağa çıkmıyorlar, protesto etmiyorlar. Ya da çok azı bunu yapıyor. Savaştan sonra bununla nasıl yaşayacaklar bilmiyorum. Bu yüzden sadece Putin ile ilgili olmadığını söylememe izin verin. Aynı zamanda tüm Rusya ve halkı da bu savaştan sorumludur.

Avrupalılar ve hükümetlerinin size yeterince yardım ettiğini düşünüyor musunuz, yoksa daha fazlasını yapabilirler mi?

Elbette daha fazlasını yapabilirler. En önemli şey hava sahasını kapatmak. Ukrayna'da herkes bunun hakkında konuşuyor ve bunun için dua ediyor. İstediğimiz koruma budur. Çünkü dediğim gibi sivillerin üzerine bomba ve füze gönderiyorlar. Her şeyi bombalıyorlar. Ve bence Avrupa ve NATO bu konuda bize hala yardımcı olabilir.

Tüm ülkelerin aldığı pozisyondan, sağladıkları insani yardımlardan ve seferber olan gönüllülerden memnunuz. Ama biraz daha fazlasını yapmaları gerekiyor, çünkü bugün sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için savaşıyoruz. Ukrayna yerine başka bir ülke olabilirdi ve şu anda sıranın kime geldiğini bilmiyoruz.

Bugün Avrupa'ya ve dünyaya mesajınız bu mudur?

Kesinlikle. Yapılanlardan bir kez daha memnun olduğumu söylüyorum. Sadece farklı nüfuslardan değil, aynı zamanda hükümetlerden de yardım aldık.

Ancak hükümetler, kendi halkları tarafından daha fazla baskı altına alınabilirlerse, bu bizim için faydalı olur. Örneğin Almanya'da insanların bize destek olmak için sokağa çıktığını gördük. Bunun gibi girişimler NATO'nun savaşa karşı konumunu değiştirebilir.

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