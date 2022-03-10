Shakhtar Donetsk oyuncuları, kulüpteki sözleşmelerinin iptal edilerek serbest oyuncu olmalarına izin verilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor.

FIFA; bu hafta, Ukrayna ve Rusya'daki yabancı oyuncu ve teknik direktörlerin sözleşmelerinin askıya alınacağını ve 7 Nisan'a kadar yeni bir kulüpte kiralık olarak forma giyebileceklerini duyurdu.

Ancak oyuncular birliği FIFPRO, kararı 'çok çekingen' olarak nitelendirdi ve oyuncuların bunun yerine sözleşmelerini feshetmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Shakhtar'ın kadrosunda 12 Brezilyalı oyuncu var ve bunların bir kısmı şu andan itibaren sözleşmelerinin iptal edilme olasılıklarını araştırıyor.

Kısa bir zaman içerisinde Ukrayna’da yeniden liglerin oynanma ihtimali, FIFPRO’nun çağrısıyla uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Ne konuşuluyor?

Sportsmail'e göre; Shakhtar formasını giyen 23 yaşındaki sağ bek Dodo ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tete'nin birçok kulübün radarında olduğu ifade ediliyor ve bu futbolcular, takımlarından ayrılmak niyetinde.

Ukrayna ekibi Shakhtar; Wolves ve Everton’dan 15 milyon sterlin karşılığında kanat oyuncusu Pedrinho'yu transfer edebileceklerini belirtti.

Şu anda Ukrayna kulüplerinde sözleşmeli olarak 29 Brezilyalı futbolcu bulunuyor.

FIFA ne diyor?

Bu hafta başında yaptığı açıklamada FIFA, şu ifadeleri kullandı:

“Oyunculara ve antrenörlere çalışma ve maaş alma fırsatı sağlamak ve ilgili sözleşmenin tarafları açıkça aksini kararlaştırmadıkça Ukrayna kulüplerini korumak için yabancı oyuncu ve antrenörlerin tüm iş sözleşmeleri, Ukrayna Futbol Federasyonu'na (UAF) bağlı kulüplerle, tarafların bu yönde herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan Ukrayna'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) otomatik olarak askıya alınmış sayılacaktır.

“Yukarıdaki paragraflara göre bir sözleşmenin askıya alınması, oyuncuların ve antrenörlerin 30 Haziran 2022'ye kadar 'sözleşme dışı' sayılacağı ve bu nedenle herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalama özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor.

“Bu istisnanın geçerli olması ve müsabakaların bütünlüğünün korunması için yeni kulüplerle sözleşme imzalamak isteyen sporcuların 7 Nisan 2022'den önce veya bu tarihte anlaşma yapması gerekiyor.

“Müsabakaların bütünlüğünü korumak için kulüpler, bu istisnadan yararlanan en fazla iki oyuncu ile sözleşme imzalama hakkına sahiptir.”

Rusya'da durum nasıl?

Everton'ın orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin de CSKA Moskova ile kiralık süresini yarıda bırakabilir.

26 yaşındaki oyuncu CSKA Moskova’ya şubat ayının sonunda katıldı ve şu ana kadar üç maç oynadı.

Bir Premier Lig futbol direktörü Sportsmail'e şunları söyledi:

"Herkesin bahsettiği bu durum çok karmaşık. FIFA, bunun kapısını aralamışken, Premier Lig'in buna izin verip vermeyeceği tartışılıyor.

"Rusya ve Ukrayna'daki futbolcuların İngiltere Premier Lig kulüplere katılmalarına izin vermek kesinlikle bazı takımlara haksız bir avantaj sağlıyor.

"Bazı Premier Lig takımları, ocak ayında belirlediğimiz son tarihlere göre kadrolarını doldurdu, artık kuralları değiştirmek ligin bütünlüğünü bozabilir.

"Kimi oyuncuların Brezilya'ya geri dönmesi ve yaza kadar serbest bırakılması daha mantıklı olur, böylece Ukrayna'da neler olacağı hakkında daha iyi bir fikrimiz olabilir.”

Öte yandan; Daniel Farke'nin teknik direktörlük görevinden ayrıldığı Rusya ekiplerinden Krasnodar, sekiz yabancı oyuncusunu da serbest bıraktı.

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