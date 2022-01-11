UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim ile yolları ayırma karar aldı.

Ayrılığın ardından ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, bir dönem Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile anlaştı.

Domenec Torrent nasıl bir antrenör?

Peki Torrent'in futbola bakış açısı nasıl? Galatasaray'da başarılı olabilir mi?

GOAL Manchester City muhabiri Jonathan Smith, İspanyol teknik direktörü GOAL Türkiye'ye şu sözlerle değerlendirdi:

"Domenec Torrent, Manchester City'de büyük bir başarı elde etti ve Pep Guardiola'nın en güvenilir yardımcılarından biriydi. Sık sık birlikte fikirler üretirlerdi ve Guardiola, Torrent'i taktik öneriler için kullanırdı.

"Guardiola, fırsat geldiğinde onu New York City FC'ye gitmesi için cesaretlendirdi. Kendi başına bir A takım teknik direktörü olmaya hazır olduğuna inanıyordu.

"New York City FC'de başarılı bir dönem geçirdi ve kulübün yükselmesine yardımcı oldu. Kulüp, tarihinde ilk kez play-off'lara katılma hakkı kazandı.

"Torrent, akıllı bir oyun anlayışına sahip. Şık ve başarılı bir futbol markası sunabilir, ancak bu zaman alabilir. Brezilya'da Flamengo'da uzun süreli çalışmadı.

"Saha kenarında büyük bir tutku gösteren değil, düşünceli ve rahat bir antrenördür. Tarzını kulübe ve takıma yansıtabilirse başarı getirme potansiyeline sahip."

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