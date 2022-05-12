Antoine Griezmann'ı keşfederek dünya futboluna kazandıran isim olarak bilinen Eric Olhats'ın, yirmi yıldan fazla bir süre önce Fransız-Bask şehir takımından bir futbolcuyu taciz ettiği belirtiliyor.

Ortaya çıkan bu gelişme hem İspanya hem de Fransa’da büyük bir yankı yaratırken insanların da tepkisini çekti.

Şu anda konuyla ilgili çalışmalar sürerken ilerleyen dönemde Olthas ile ilgili tüm detayların aydınlatılacağı aktarılıyor.

Bu olayın ardından doğal olarak gözler, Barcelona'dan kiralık olarak Atletico Madrid formasını giyen Antoine Griezmann’a çevrildi.

Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan Fransız yıldızın, konuyla ilgili neler söyleyeceği de merak konusu.

Olthas’a ne olacak?

Marca'nın haberine göre; Olthas, futbolcuya reşit olmayan bir yaşta cinsel tacizde bulunmuş olabileceği şüphesiyle Bayonne'da tutuluyor.

Bayonne savcısı Jerome Bourrier, Fransız medyasına tutuklamanın 12 Mayıs Perşembe günü yapılacağını vurguladı.

Sorgulamalar, kendisinin Aviron Bayonnais’in genç takımında teknik direktör olduğu 1990 ile 2000 yılları arasında suçlandığı gerçeklerle çelişmeye devam ediyor.

Ağustos 2021'de yapılan bir tecavüz şikayetine ek olarak başka taciz ve cinsel saldırı iddiaları da gündemde yer alıyor.

2010 yılında, Olhats (şu anda 59 yaşında) çocukların yolsuzluğuyla suçlanmıştı, ancak tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Olthas, futbol dünyasında özellikle Griezmann'ı 13 yaşında Real Sociedad'a getiren kişi olarak biliniyor.

Uzun süredir görüşmemelerine rağmen, yıllardır Fransız yıldızın menajerlik görevini de sürdürüyordu.

Ayrıca Olthas, halen Fransa'da Atletico Madrid’in futbolcu komitesindeki görevine devam ediyordu.

Griezmann’ın bu sezonki performansı

Atletico Madrid formasını giyen Fransız golcü, bu sezon İspanyol ekibiyle toplamda 34 maça çıktı.

Griezmann, takımı için 8 gol atarken 6 da asist katkısında bulundu.

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