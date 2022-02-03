Ralf Rangnick, Mason Greenwood'un tutuklanmasının Manchester United'ın FA Cup'ta oynayacağı Middlesbrough’u maçından önce futbolcuların dikkatini dağıtmadığını söylüyor.

20 yaşındaki genç oyuncu, pazar günü tecavüz ve taciz şüphesiyle tutuklandı.

Polis, bir kadının sosyal medyadaki iddialarından haberdar olmasının ardından Greenwood'u salı günü ise öldürme ve cinsel taciz suçlamalarından dolayı gözaltına aldı.

Çarşamba günü kefaletle serbest bırakılan İngiliz futbolcu, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Greenwood, takımıyla maçların yanı sıra idmanlara da çıkamayacak.

Ne söylendi?

Rangnick, Greenwood'un Middlesbrough'a karşı FA Cup dördüncü tur maçı öncesinde tutuklanmasından bu yana ilk kez medya karşısına çıktı.

Alman teknik direktör konuyla ilgili ayrıntılı konuşmazken, bu durumun oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturmadığını söyledi.

Rangnick, genç oyuncunun hakkında ortaya atılan iddialar hakkında şunları söyledi:

“Bugünün antrenmanı da dahil olmak üzere beş antrenman ile normal bir antrenman haftası geçirdik.

“Açıkçası, bu konu takım içerisinde kalması gereken bir şey.

"Ancak, bu takımdakiler de insan ve ister istemez bu konu hakkında bir şeyler düşünüyorlardır, çünkü Greenwood kadro dışı kalmadan önce bizim ekibimizin bir parçasıydı.

"İyi bir antrenman haftasıydı, normal şartlar altında antrenman yapsak daha iyi olurdu. Yine de yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."

United ne dedi?

Kulüp, cuma günü Greenwood'un bir sonraki duyuruya kadar antrenmanlarda ve maçlarda oynamayacağı konusundaki tutumunu yineledi.

United'ın en son açıklaması şu şekilde:

"Manchester United, her türlü şiddeti kınıyor. Daha önce bildirildiği gibi, Mason Greenwood bir sonraki duyuruya kadar kulüple antrenman yapmayacak veya kulüp için oynamayacak."

Polisten yapılan açıklama nedir?

Greater Manchester Polisi'nden çarşamba günü yapılan son açıklamada ise şöyleydi:

"Bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle 30 Ocak 2022 pazar günü tutuklanan 20 yaşındaki bir erkek, soruşturma derinleşinceye kadar kefaletle serbest bırakıldı."

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