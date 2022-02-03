Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona'ya transferinin gerçekleşmesinin ardından düzenlenen imza töreninde Arsenal'den ayrılmasını Mikel Arteta'ya bağladı.

Aralık ayının başından bu yana kadro dışı kalan ve Emirates Stadyumu’na çıkamayan golcü oyuncu, transferin son günü İspanyol devi Barcelona’yla sözleşme imzaladı.

Aubameyang’ın, Arsenal’da kadro dışı kalmasının sebebi kulübün kurallarını ihlal etmesi ve disiplinsiz davranışlar sergilemesiydi.

Gabonlu golcü, menajer Arteta'nın kendisiyle sorunu olan tek kişi olduğunu ve nihayetinde ayrılmaktan başka seçeneği kalmadığını iddia ediyor.

Ne söylendi?

Barcelona ile sözleşme imzaladığında açıklamalarda bulunan Aubameyang şunları söyledi:

“Karmaşık aylardı ama bence futbol böyledir ve bazen işler istediğiniz gibi gitmez.

"Kendi açımdan asla yanlış bir şey yapmak istemedim ve şimdi bunun geçmişte kaldığını düşünüyorum. Sadece, bu ana odaklanmak istiyorum.

“Bu konuda verecek başka bir cevabım yok.

"Bence sorun sadece Arteta'daydı ve kararı o verdi. Onun benle sorunu vardı. Ayrılmama sebep olan tek kişi Arteta'dır.

"Pek bir şey söyleyemem, mutlu değildim. Olması gereken yaşandı.

“İstenmeyen olaylar olmasına rağmen ben çok sakin kaldım.”

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Aubameyang, Ocak 2018'de Arsenal ile anlaştı ve Arsene Wenger onu Borussia Dortmund'dan transfer etti.

İngiliz futboluna hızlı bir giriş yapan Gabonlu forvet, ilk sezonunda 2018-19'da 22 golle Premier Lig’de Altın Ayakkabı’ya göz kırptı. Toplamda 163 maçta Topçular adına 92 gol attı.

Aubameyang, 2019’’un kasım ayında Arsenal’ın kaptanı oldu, ancak 2021’in aralık ayında bu sorumluluk elinden alındı.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Aubameyang, Barcelona’ya katılma fırsatını değerlendirdi ve hala aranan bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

Aubameyang, şimdi İspanya'da ayaklarını yere basmak istiyor ve kendisine güveniyor.

Gabonlu yıldızın, İspanyol devinde 25 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

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